Consenso fiscal: Los senadores dieron la sanción definitiva

El vicegobernador de la provincia, Adán Humberto Bahl, presidió la última sesión de prórroga del año 2017 donde el Senado entrerriano le dio sanción definitiva al proyecto de ley que aprueba el Consenso Fiscal. Algunos legisladores se quejaron por no ser consultados.

Luego de un debate de más de 2 horas el proyecto fue votado por 15 senadores. De acuerdo a los fundamentos originales tiene como objetivo establecer un régimen “federal y coordinado de finanzas públicas, eliminar situaciones tributarias distorsivas, promover el crecimiento de las inversiones y de la economía real en su conjunto”.

Con la adhesión se avanza hacia un régimen coordinado de “potestades tributarias entre las distintas jurisdicciones”; sienta las bases para garantizar un sistema más integrado, equitativo y solidario de afectaciones específicas de recursos; y comienza un camino hacia un nuevo sistema federal de redistribución de lo recaudado en virtud de los tributos coparticipables.

Se afirma desde el Poder Ejecutivo que se emprende “un proceso histórico que se pretende culmine con la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, restituyendo a las Provincias recursos genuinos que le son propios”.

La postura de Cambiemos

El senador Raymundo Kisser recordó que desde la década del ‘90 no se asistía a la firma de un documento de este tipo entre Nación y Provincias referido a temas de coparticipación.

“Si bien no es específico de una nueva ley de coparticipación, de este se desprende el compromiso de alcanzarla en el menor tiempo posible”, opinó, al tiempo que destacó que sea definido como un “consenso fiscal”.

Consideró que “este consenso se logra de manera inédita, por la heterogeneidad de quienes lo suscribieron” y arriesgó que se trata de ir “encontrando el rumbo entre los argentinos”.

Puso de relieve “las señales del gobierno nacional para llegar a este acuerdo” y mencionó algunas acciones como fue la devolución del 15 por ciento de coparticipación, en forma escalonada, que era retenido para sostener la ANSES.

Reiteró las posiciones públicas del gobernador Bordet, quien sostuvo que “por primera vez la provincia no está resignando recursos”. Reconoció que había un poco de temor en las gestiones, sobre todo por la actitud de la provincia de Buenos Aires y trajo a colación los dichos del Bloque de Cambiemos en relación a las pretensiones de María Eugenia Vidal.