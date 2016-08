Convocan a clientes de Claro a una demanda por supuesto cobro indebido

Se trata de un juicio iniciado por Proconsumer contra A.M.X. Argentina S.A. (Claro) en un Juzgado de Gualeguaychú, por el cobro de los conceptos “Claro te avisa” y “Aviso de disponibilidad”.

En autos caratulados “ASOCIACIÓN PROTECCIÓN MERCADO COMÚN DEL SUR – PROCONSUMER C/ A.M.X. ARGENTINA S.A. S/ ACCIÓN JUDICIAL”, Expte. Nº 7204, tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Secretaría Nº2, con asiento en Sáenz Peña Nº94, Planta Alta, ciudad, se ha dispuesto comunicar la tramitación de este juicio, cuyas parte son: Actora: “ASOCIACIÓN PROTECCIÓN MERCADO COMÚN DEL SUR – PROCONSUMER y Demandada: A.M.X. ARGENTINA S.A., y cuyo objeto es el siguiente: a) Que AMX ARGENTINA S.A. cese de facturar a sus clientes o abonados (tal como ocurre a la fecha de inicio del presente), de modo mensual (o cualquier otra forma temporal que eventualmente establezca) sumas de dinero por el concepto “CLARO TE AVISA” o “AVISO DE DISPONIBILIDAD” y otro concepto análogo.- b) Que AMX ARGENTINA S.A. reintegre a los clientes titulares del Servicio de Comunicaciones Móviles de la empresa “CLARO” actuales o pasados, las sumas abonadas por el rubro “CLARO TE AVISA” o “AVISO DE DISPONIBILIDAD” impuesta en las facturas – impresa y electrónica- que emite mensualmente, hasta su cese, con más depreciación monetaria, si correspondiere, e intereses legales por todo el período no prescripto hasta la fecha del efectivo pago.- c) Se imponga a AMX ARGENTINA S.A. a favor de cada uno de los consumidores afectados, la multa prevista por el art. 52º bis de la Ley de Defensa del Consumidor Nº24.240 introducido por modificación establecida por la Ley Nº 26.361, la que para su graduación deberá tener en cuenta la gravedad de los incumplimientos, los perjuicios irrogados y los ilegítimos beneficios obtenidos por la accionada, según las infracciones descriptas precedentemente, lo que se acreditará en la etapa oportuna. Aquellos usuarios o ex usuarios de la jurisdicción del Juzgado, a los que se les hubiese cobrado el concepto “Claro te Avisa” y otra expresión equivalente, podrán comparecer a la causa a ejercer el derecho de exclusión previsto en el segundo párrafo del art. 54 de la Ley 24.240, bajo apercibimiento de considerar su silencio como manifestación de voluntad de atenerse a la cosa juzgada que resulte de la sentencia a dictarse en este expediente”, finaliza.

PROCONSUMER

Es la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común de Sur, asociación civil, integrada por personas que se agrupan sin fines de lucro, sin participar en actividades políticas partidarias, con independencia de toda forma de actividad profesional o comercial, sin recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas de bienes y servicios nacionales o extranjeras. Tampoco incluye en sus publicaciones avisos comerciales.

Desde 1993 está trabajando para la defensa y protección de los derechos de los consumidores y promoviendo el consumo responsable y sustentable por parte de todos.

Nuestra organización se encuentra de lleno dedicada a la investigación de todo tipo de contratos por adhesión: Planes de Ahorro, Automotores, Tarjetas de Crédito, Productos Bancarios, Viviendas, Medicina Prepaga, Pólizas de Seguro, Tiempo Compartido, empresas de servicios públicos, etc., llevando a cabo la representación personal del usuario consumidor desde el inicio hasta la culminación de la acción legal que se interpusiese. Asimismo, actúa de oficio en salvaguarda de los derechos de los consumidores cuando sus garantías como tales se vieran afectadas (intereses colectivos), accionando ante las autoridades administrativas y/o judiciales.