Convocan a colgar cintas negras contra la violencia machista

El Colectivo Ni Una Menos convocó a las mujeres de todo el país a colgar cintas negras en sus autos, bicis, balcones, y también a usarlas en la muñeca o el tobillo.

“Es un código para que las mujeres que sufren violencia sepan que la persona que porta la cinta negra puede ayudarlas”, se explicó.

“La cinta es como un código que se relaciona obviamente con el miércoles negro de octubre”, señaló la docente universitaria feminista Luciana Basso, en referencia al paro de mujeres y las protestas que se desarrollaron en toda Argentina el miércoles 19 de octubre pasado.

El objetivo es que las mujeres que sufren violencia “sepan que la persona que porta la cinta negra puede ayudarlas, darles desde una orientación o un dato, acercarles un teléfono, o brindarles una contención de emergencia”, sostuvo Basso.

“El negro es un signo, y la idea es reconocernos a partir de eso. Además es decirles a las mujeres que no están solas, que aunque alrededor todo parezca festivo, sabemos que la violencia machista no descansa y que ahí estamos, para ayudarla si nos necesita”, agregó y remarcó que se trata de “un lazo de sororidad entre nosotras, que les haga sentir que no están solas”.

La intención “es tener alguna presencia durante estos días de las fiestas, que suelen ser complicados para todos y más si hay violencia de por medio. Además son días en que las oficinas estatales cierran y las comisarías y la justicia quedan con poco personal”, indicó además. (APFDigital)