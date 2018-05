Cumbre del PJ entrerriano: Bordet instó a los peronistas a ser una “oposición responsable”

El Gobernador y presidente del PJ provincial convocó a la Liga de Intendentes para comenzar a trabajar en una propuesta electoral para que el “peronismo siga gobernando para todos los entrerrianos” en 2019. Fueron casi 400 personas, pero faltó el intendente Piaggio.

El gobernador Gustavo Bordet, ante intendentes, viceintendentes, concejales y dirigentes justicialistas de toda la provincia que ratificaron su respaldo desde lo institucional y lo partidario, instó a todos a ser una “oposición responsable” ante el gobierno nacional, y comenzar a trabajar en una propuesta electoral para que el “peronismo siga gobernando para todos los entrerrianos” en 2019.

El encuentro fue el sábado en el Club Echagüe de Paraná, donde se generó un espacio de debate e intercambios con intendentes y concejales, que tuvieron la oportunidad de expresar inquietudes y opiniones que fueron respondidas una a una por el Gobernador y el vicegobernador Adán Bahl, quien acompaño a Bordet junto a los presidentes de la liga de intendentes justicialistas, Mariano Rebord y de viceintendentes, Armando Gay.

“Cada concejal tiene la legitimidad de sus vecinos para hacer del concejo deliberante un ámbito de debate de las políticas públicas de cada ciudad”, comenzó el mandatario el encuentro en el que pidió “construir una oposición responsable, porque más allá del color político de cada uno, la que sufre las consecuencias de lo que está pasando es la gente, el vecino de cada ciudad o pueblo”.

Además, sostuvo que el objetivo es “la consolidación de nuestro espacio político, el Partido Justicialista, al cual todos orgullosamente pertenecemos”. “Estamos acá para que recuperemos el peronismo”, sintetizó ante un salón colmado.

La reunión contó con la presencia también de los ministros de Gobierno, Rosario Romero, de Economía, Hugo Ballay, de Desarrollo Social, Laura Stratta, de Salud, Sonia Velázquez, y de Planemiento, Luis Benedetto; el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, así como también la senadora Nacional, Sigrid Kunath y los diputados nacionales, Juan José Bahillo y Mayda Cresto.

El gran ausente fue, sin dudas, el intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio, pero tampoco estuvo ni su vice Intendente, Jorge Maradey, y tampoco los concejales del bloque del Frente para la Victoria, por lo cual la representación del tercer distrito electoral de la provincia quedó en manos del ex intendente Juan José Bahillo y su ex jefe de gabinete en el Municipio y actual Secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Germán Grané.

Según informaron, Piaggio no puedo concurrir por razones familiares que lo obligaron a permanecer en Gualeguaychú, sin embargo algunos cercanos a Bordet afirmaron que también pesó en su decisión el hecho de que algunos Intendentes Justicialistas rompieron el acuerdo que la Liga había hecho sobre no modificar la tasa a favor de un menor costo de la tarifa eléctrica.

Durante su discurso, Bordet también habló de “generar herramientas para que el gobierno nacional o los gobiernos municipales que son de otro partido político puedan llevar adelante sus gestiones”, porque, según argumentó, “debajo de cada uno de esos gobiernos está la gente y nosotros gobernamos para la gente”.

En ese marco, hizo hincapié en la “responsabilidad institucional” y recordó que las administraciones provinciales y municipales están ligadas a lo que suceda al gobierno nacional: “Nosotros generamos condiciones de gobernabilidad, pero somos oposición”, sostuvo.

Bordet, además, hizo una síntesis de su trayectoria militante en el peronismo y ratificó su pertenencia al justicialismo: “Me hubiese gustado tener un presidente de mi partido con el cual respaldarme y poder trabajar en conjunto pero no lo tengo. No me quejo y me pongo a laburar como lo hice siempre y avanzar hacia adelante. Estuve siempre con el peronismo y no me voy a ir ahora”, prometió.

En esa línea, se refirió a la relación con el presidente Mauricio Macri y explicó: “Cuando el Presidente nos convocó, en medio de un momento muy difícil como el que estamos atravesando, los gobernadores justicialistas fuimos y vamos a seguir yendo porque somos garantes de la democracia”. Seguidamente aclaró: “Queremos que este gobierno termine su mandato y también queremos presentar una propuesta política que sea mejor que este gobierno y que le devuelva los derechos a muchos ciudadanos”.