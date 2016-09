Curso – taller: Herramientas de manejo de estrés para docentes

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales UADER, Sede Gualeguaychú en el marco de los proyectos de extensión a la comunidad, ofrece un curso-taller gratuito sobre: “Herramientas de manejo de estrés para docentes”.

El mismo se desarrollará a partir del día 14 de septiembre en la Casa de la Cultura (25 de mayo 734) los miércoles de 16 a 17.30 horas. El curso es con inscripción previa y las vacantes son limitadas para docentes en ejercicio, que se encuentren o no de licencia por estrés.

Este curso taller busca ofrecerles a los docentes herramientas que les permitan permanecer en el aula, preservar su salud mental, e influir positivamente en el clima escolar. Se trata de un curso práctico, que busca introducir a los participantes a un conjunto de habilidades de manejo del estrés, que incluye técnicas de respiración, relajación, meditación y regulación emocional.

La tarea docente tiene características únicas, estos trabajadores están expuestos a un gran número de situaciones emocionalmente provocativas y tienen limitadas opciones de regulación, principalmente porque no pueden dejar el aula hasta sentirse mejor. Asimismo, no sólo enfrentan demandas crecientes en términos de las situaciones emocionales de las que son testigos, sino que también se espera de ellos que manejen situaciones que no pueden manejar otros actores sociales, a la larga muchos de ellos se sienten exhaustos emocionalmente, e insatisfechos con sus logros.

Las investigaciones sobre burnout, muestran que muchos docentes corren el riesgo de no encontrar sentido a su tarea y salirse la fuerza laboral, ya sea a través de licencias, renuncia o embotamiento emocional. Esto responde a factores sistémicos que van más allá de lo que sucede en la vida de un docente. Sin embargo, las herramientas de manejo de estrés con las que cuenta cada docente pueden ayudarlo a preservar su salud mental en este contexto. Es por ello que este curso de extensión universitaria pone énfasis en la adquisición práctica de habilidades a través de ejercicios que faciliten su descubrimiento, adquisición y puesta en práctica.

El equipo responsable del curso está conformado por Marina Simón (psicóloga), Anabella Venturino (psiquiatra), Marcela Reynoso y Maira Bentancour (estudiantes). Los certificados son extendidos por la mencionada facultad.

Por informes e inscripción dirigirse al mail: gualeguaychu@gmail.com