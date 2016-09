Davico cuestionó que el municipio convoque a una marcha contra Amarras

En declaraciones a ElDía desde Cero, el intendente de Pueblo Belgrano aseguró estar “sorprendido” por la convocatoria del gobierno de Gualeguaychú a marchar contra la construcción del barrio náutico Amarras.

La municipalidad de Gualeguaychú publicó una nota en su portal digital en la que anuncia una “movilización en favor del medio ambiente” que se realizará mañana en Pueblo Belgrano. “Bajo la consigna ¡Fuera Amarras! vecinos convocan a marchar a favor el medio ambiente y contra la instalación de este emprendimiento inmobiliario” asegura el articulo publicado en www.gualeguaychu.gov.ar.

Quién rápidamente salió a contestar el artículo fue el propio intendente de la localidad vecina Mauricio Davico, quien en diálogo con el programa ElDía desde Cero aseguró estar “sorprendido por el mensaje que están enviando desde el municipio convocando a la la marcha de mañana”. “A nosotros nunca se nos ocurriría pedirle a nuestros vecinos que vayan a participar de una movilización en Gualeguaychú”.

Davico se refirió al conflicto que existe por Amarras y afirmó que Piaggio siempre le dijo que el emprendimiento “no le gusta”. “Si mañana un empresario llega a nuestro pueblo y quiere invertir en una fábrica de fuentones, aunque a mí no me gusten los fuentones, no le voy a decir que no”, sostuvo el intendente y aseguró que “lo importante es que los inversores cumplan con la ley y yo estoy seguro de que Amarras lo hace”.

ElDía consultó a un funcionario sobre el artículo y la respuesta fue que “desde la municipalidad no convocamos a la marcha, sólo los ayudamos con la difusión de la movilización”.