Del Potro y la Davis: “fue un sueño que pude concretar”

El tandilense dio su opinión sobre los cambios que se realizarán en la disputa de la tradicional Ensaladera de Plata.

Juan Martín del Potro avanzó anoche a los octavos de final del ATP 500 de Acapulco: venció 6-1 y 6-2 a Mischa Zverev. El tandilense, que definió el partido ante el alemán con un saque ganador, jugará en la segunda rueda contra el español David Ferrer. Sin embargo Delpo fue noticia por el nuevo formato que tendrá la Copa Davis.

Según contó el presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF), Dave Haggerty, intentarán convencerlo para que vuelva a disputarla. Con el nuevo formato que tendrá la Copa Davis, sueñan desde la ITF que convencerán al tandilense y regresará a disputar el torneo que dejó de jugar luego de conquistarlo en 2016 con la Argentina. Sin embargo, desde Acapulco, Del Potro fue muy categórico con su intención.

En el sitio de la ATP le preguntaron a Delpo si volvería a la Davis y contestó: “Difícil. Para mí ese ya es un tema que me dio mucha satisfacción, el haber conseguido el título por primera vez en la historia después de varias finales perdidas y de muchos sabores amargos a lo largo de mi carrera y mi vida. Que la Copa haya ido a Argentina por primera vez y conseguirlo junto con mis compañeros, es el sueño que tenía. Pero ya está. Ya lo realicé”.

“Mi sensación interna y personal es que pudimos ganar la Copa Davis como se jugó históricamente. En mi país, en la mayoría, siempre buscan lo que no hay o ven lo que falta. Si no la hubiésemos ganado con ese formato y si con el nuevo, hubieran buscado la vuelta para que no sea lo mismo. Entonces, yo estoy tranquilo. La Copa Davis, como se jugó durante cien años y más, la ganamos como corresponde. Ahora, los cambios que hagan, mientras sean positivos y sean para los jóvenes y para el futuro, creo que está bueno”, sentenció Del Potro. (La Nación)