Delcausse sobre los colectivos: “si algo funciona, me parece estúpido licitarlo”

El transportista de Gualeguaychú se manifestó en contra del llamado a licitación. Aseguró que es compleja la competencia con grandes firmas y dijo que “si un día no le sirve el negocio, se van y te dejan todo”. “Es preferible malo conocido, que bueno por conocer”, disparó.

La problemática es planteada no sólo por los usuarios, sino por el mismo Poder Ejecutivo Municipal, quien después de 20 años resolvió regularizar la situación y cesar con las sucesivas prórrogas.

Mientras terminan de confeccionar los pliegos de licitación y los concejales ultiman detalles sobre la conservación de los puestos de trabajo y el respeto a la antigüedad, uno de los empresarios de la ciudad, salió a manifestar su postura.

Ricardo Delcausse, secretario de la Asociación Entrerriana de Transportistas y uno de los titulares de la Empresa 1º de Agosto de Gualeguaychú, dialogó con ElDía desde Cero aseguró que es “muy difícil hacer un pliego licitatorio que le sirva al Municipio, al usuario y al transportista. Me parece que el transporte urbano en Gualeguaychú tiene un buen servicio; no digo que es óptimo, pero es casi imposible”.

En cuanto a su idea, dijo: “si tenés algo que anda, para qué lo vas a cambiar” y aseguró que el Municipio puede llegar a meterse en un problema, porque las empresas grandes “cuando no les sirve se van y te dejan todo”.

Cuatro enormes pulpos

Además, dijo que en Argentina “el sistema de subsidios ha creado cuatro pulpos a los que no les alcanzó con Capital y Gran Buenos Aires, sino que ahora están saliendo al interior para quedarse con las líneas que van adosando al grupo, generando una fortuna de plata en subsidios”.

“No hay forma de competir”, indicó el empresario y agregó: “en Gualeguaychú te traen 20 cero kilómetros y listo, ya no podemos competir”.

Luego sostuvo que muchas empresas han hecho un negocio de los subsidios que el Estado les brinda y aclaró: “en Gualeguaychú tenemos subsidios como todas las empresas de la república Argentina”.

En tanto, aclaró que “no es que esté en contra, pero pienso distinto. Es preferible malo conocido que bueno por conocer. Aparte son grandes empresas que tienen directorios en el cual nunca le vas a ver la cara al dueño”.

A pesar de indicar que las grandes empresas se mueven por los millonarios subsidios, aclaró que “hay gente que piensa que se quedan con todos los subsidios y que ganan fortuna. Esa es la parte compleja: tenemos que pagar un fortuna mensual de sueldos, de cargas sociales y a eso agregarle todos los gastos de los insumos de todos los colectivos” y concluyó: “si el Estado Nacional está subsidiando, es porque el Estado sabe que sino las empresas no podrían circular”.

Los recorridos ¿óptimos?

Delcausse fue consultado sobre la posibilidad de que su empresa continúe al frente del servicio. En ese caso, ¿podrían ampliar el recorrido a barrios que quedan aislados?

Su respuesta fue concreta: “¿Digan cuáles son los barrios donde no hay servicio?” y agregó: “en Buenos Aires se toman un colectivo, otro colectivo y terminan tomando el subte. Desgraciadamente es así. No podes satisfacer el recorrido de cada uno de los habitantes del país”.

Evalúan presentarse o no

La decisión aún no está tomada. Delcausse indicó que primero deben revisar los pliegos y evaluarlos. “Cuando lees el pliego sabés si vas a ganar o perder dinero. Ahí tomaremos la decisión si sirve o no presentarnos” y agregó: “Para ganar una licitación hay que invertir y muy buena plata”.

Además, aseguró no saber por qué durante 20 años se prorrogó el servicio y opinó: “Cuando tenés cosas que andan y que al Estado municipal no le traen problemas, me parece estúpido licitarlo. Aparecen monstruos grandes que tienen con qué ganarte”.

Las quejas de los usuarios

Los mayores requerimientos surgen en torno a los horarios: piden que el horario se extienda para favorecer a los trabajadores y estudiantes nocturnos.

Además, los fines de semana se minimiza el servicio pasando una sola unidad por hora y algunos barrios como el Obrero quedan excluidos de los recorridos.

La intención es que se puedan sumar más recorridos para integrar los barrios periféricos, el centro y puntos neurálgicos como el Hospital, la Municipalidad, la Terminal de ómnibus.