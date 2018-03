Denver de la Casa de Papel habló con la TV argentina y adelantó detalles de la 2º temporada

En Confrontados lograron hablar con Jaime Menéndez Lorente, el actor que interpreta a Denver en La casa de papel. En conversación con Rodrigo Lussich y Carla Conte explicó cómo llegó a la ficción: “Llegué a través de un casting. Me pasaron una secuencia del primer guión y fui a hacer la prueba. Hice una prueba y fue suficiente”.

Entre otros detalles de la serie, aclaró que su realización llevó “siete meses” y que no se grabó en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre real, sino que “es todo plató”.

Por otra parte, contó cómo creó la risa tan característica de Denver: “Cuando me enviaron el guión para hacer la prueba para el casting, en las acotaciones se mencionaba mucho la risa del personaje.

Entonces yo entendí que era un elemento importante para construir a Denver. Ahí que me puse yo adelante del espejo del cuarto de baño a reírme de 200 mil formas diferentes. Apareció esta que no está inspirada en nadie, me la inventé. Cuando surgió me hizo tanta gracia que dije: ´Me quedo con esta´”.

Además, se declaró “enamorado de Darín por supuesto” y dijo que sería un sueño trabajar con él: “No es sólo uno de los mejores argentinos, sino del mundo”.