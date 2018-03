Descubre a su novia a los besos con otro, se saca una selfie y se hace viral

Esta historia, ocurrida en Argentina, cobró rápidamente popularidad en las redes sociales, provocando memes y mensajes de apoyo.

Mariano, un joven argentino, se convirtió en protagonista de una noticia que se hizo viral a nivel internacional al hacer pública su reacción ante la infidelidad de su novia. Al descubrir a su pareja besándose con otro en una fiesta ―a la que ambos concurrieron sin saberlo de antemano―, el hombre se tomó la situación con humor sacándose una selfi con ellos y publicándola en su cuenta de Twitter.

“Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”. Con estas palabras acompañó Mariano la imagen que rápidamente se volvió viral. Usuarios de la red social publicaron memes y expresaron su apoyo al joven, pero la historia no terminó ahí.

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 5 de marzo de 2018

Al parecer, la novia infiel se dio cuenta de que Mariano la había visto en la situación comprometedora recién cuando la historia se había vuelto popular.

Bueno acá está el final de todo (nada del otro mundo) pero se que la mayoría quería saber quien era la chica más buscada de argentina, yo por miedo de los insultos que ella reciba no quería etiquetarla, pero bueno se entiende que me lo tome con humor y queda ahí. @MoreMiller6 pic.twitter.com/lDYMpnc4AI — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 9 de marzo de 2018

Un día después, el joven publicó una captura de pantalla de los mensajes que ella le había enviado al respecto. La chica le pidió disculpas y “otra oportunidad”, pero al parecer eso no funcionó. Al momento de publicar esta nota, la selfie acumulaba casi 15 mil RT y más de 60 ME GUSTA. Aquí compilamos algunos de los memes dedicados al protagonista de la historia.