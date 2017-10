Desde Lopilato a Jessica Alba: las actrices que falsearon sus desnudos en el cine

A 101 años del primer desnudo en el cine, un listado con las actrices que usaron dobles o efectos especiales para no quedar como Dios las trajo al mundo frente a la cámara.

Han pasado 101 años desde que Annette Kellerman se convirtió en la primera persona en aparecer desnuda en una película de Hollywood. En el filme aparecía sentada en la rama de un árbol, sus brazos extendidos hacia arriba, pero sus senos no se ven debido a que están cubiertos por su larguísimo cabello.

Puede no parecer una escena muy riesgosa para nuestros días pero para una película estrenada en 1916 fue todo un hito. La película se llamó “Una hija de los Dioses” y Kellerman interpretó al personaje de Alicia, quien se enamoraba de un príncipe y lograba la ayuda de los habitantes de una tierra de gnomos para luchar en contra de los enemigos de su amado.

Varios –muchísimos– años más tarde, Luisana Lopilato se convirtió en un ícono de deseo para miles de hombres y mujeres en todo el país. Sin embargo, la actriz sorprendió al dar a conocer un detalle de su interpretación de Mary en Los que aman, odian: “En la escena del desnudo no fui yo, fueron efectos especiales”.

Según explicó Luisana, en la escena de la que todo el mundo habla –donde Mary (Lopilato) y el Dr. Enrique Huberman (Francella) tienen relaciones sexuales– estaba usando corpiño “porque más que preocuparme por lo que se iba a ver o no, yo quería estar bien en lo que se seguía”, reconoció.

Pero no es la primera vez que una actriz utiliza ciertas trampas o métodos para evitar sacarse la ropa ante las cámaras. Y es que muchas de las famosas actrices de Hollywood han utilizado montajes digitales o distintos fraudes erótico-cinematográficos para evitar mostrar su cuerpo.

A continuación, algunas de las tantas celebrities que decidieron contar con dobles o utilizar la computadora para recrear las escenas de desnudos en sus películas. Y, claro está, no todos se animan a las escenas más fuertes como en series de la talla de Game of Thrones o Vikings, por nombrar algunas.

JESSICA ALBA

Se sabe que la actriz no trabaja en películas donde haya desnudos, así que la duda siempre está presente cada vez que sale sin ropa en una escena. En “el Demonio bajo la piel”, Jessica Alba utilizó una doble en sus escenas con poca ropa, mientras que en “Machete”, donde aparece como Dios la trajo al mundo, reconoció que fue obra de un retoque digital.

JULIA ROBERTS

Un ejemplo de que todo lo que se ve en la pantalla grande no es verdad es la participación de Julia Roberts en Pretty Woman. El cuerpo de su personaje, Vivian Ward, no era del todo suyo: fue sustituido en las escenas más fuertes e incluso en el afiche de la película, por los de Shelley Michelle y Donna Scoggins. Las dobles que hicieron sus desnudos en el film.

ANGELINA JOLIE

Si bien la ex mujer de Brad Pitt se desnudó en más de una ocasión y sin ningún tipo de pudor en la gran mayoría de sus películas. Pero hay una en específico donde su cuerpo, por la extremada delgadez que aparentaba, no dejó satisfechos a los productores que no dudaron en cambiarlo. En “Wanted” usaron a un doble para la escena donde se la ve más allá de la espalda.

DAKOTA JOHNSON

Esto puede ser una gran sorpresa para muchos, ya que es la gran protagonista de las 50 Sombras de Grey. Pero pese a protagonizar gran cantidad de los desnudos del filme, hubo una escena que la actriz no estuvo dispuesta a hacer: se negó a que le pegaran en una de las escenas sadomasoquistas, por lo que se usó un doble de “cola” que recibió los golpes por ella.