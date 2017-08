Desde el Municipio criticaron el proyecto sobre violencia de género

El concejal de UNA Andrés Sobredo, presentó un proyecto de ordenanza para crear un Protocolo de Violencia de Género. Desde el área de la Mujer y los Derechos Humanos, aseguraron que incurre en errores y que desconoce el trabajo realizado.

ElDía publicó el texto completo del proyecto de ordenanza presentado por el concejal Sobredo. Desde el Municipio no tardaron en responder.

Florencia Bugnone del área de la Mujer y Martín Britos, asesor legal y perteneciente al área de Derechos Humanos e la Municipalidad, explicaron en ElDía desde Cero que “ya tenemos un protocolo a nivel provincial. Uno puede adherir como un gesto pero los protocolos hay que aplicarlos: no hay opciones”.

Bugnone dijo que “desde el principio de la gestión venimos trabajando por una necesidad imperiosa que implica trabajar todas las problemáticas sociales y en particular la violencia de género. Trabajamos en articular los sectores que tienen una responsabilidad directa y que son parte en el abordaje intersectorial e interinstitucional que tienen que ver con la justicia, la niñez, el hospital, centros de salud, la policía. Ese trabajo se hace de manera natural a partir de entender que no hay otra forma de abordar esa problemática si no es en relación a los otro actores”.

Por su parte, Britos opinó que “hay una falta de información. No sabemos qué motiva o qué lo ha conmovido para prestar un proyecto de estas características (en referencia al concejal Sobredo), pero sí sabemos que lo ha hecho por una vía que no es la conveniente. Lo ha hecho de manera apurada y con desconocimiento de la normativa específica”.

En tanto, los funcionarios marcaron “más errores”. Dijeron que “es un error grosero, sindicarle al Intendente qué es lo que tiene que hacer. No puede un concejal con un proyecto de ordenanza hacerlo. En todo caso, puede a título personal manifestarse sobre cómo puede o no trabajar una gestión, pero no con un proyecto de ordenanza porque estaría violando el principio republicano”.

También señalaron que es “un proyecto que es imposible que prospere; confunde el ámbito donde se ejerce la violencia, los tipos de violencia y los pone en el mismo lugar”.

“No sabemos a dónde apunta el contenido pero no puede decirle al intendente Martín Piaggio, que además ha demostrado una indeclinable lucha contra la violencia de género. Creo que la Casa de la Mujer va a ser la única de la Provincia con fondos propios de un municipio”.

Finalmente, indicaron que la problemática no debe tomarse para “el oportunismo político. Debe ser una política de Estado”.