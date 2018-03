Desde PAMI reconocen falencias en el servicio y se acercan al Colegio Médico

El ingeniero Lucas Larraz, quien está al frente de la UGL 34 del PAMI Concordia, habló con ElDía desde Cero sobre las inconsistencias denunciadas por los afiliados de Gualeguaychú, la imposibilidad de acceder al subsidio reclamado, la denuncia del Colegio Médico y el futuro del Módulo 6 en la ciudad.

En poco menos de dos meses se cumplirá el primer año desde que el conflicto de PAMI estalló por los aires. Ese 1º de mayo marcó un largo y triste derrotero para los cerca de 15 mil afiliados que se quedaron por más de seis meses sin el servicio del Módulo 6, que contempla a los médicos especialistas y a las prácticas ambulatorias. El problema ni siquiera se solucionó cuando la empresa Nativus, quien –según la denuncia presentada en Fiscalía por el Colegio Médico– tendría profesionales que no cumplen con los requisitos para ejercer en Entre Ríos, se hizo cargo del servicio, a fines del año pasado.

En ese marco, y tras la denuncia judicial del Colegio Médico, desde el Consejo Asesor del Adulto Mayor (Camam) se convocó a la “Marcha de los barbijos” para el 5 de abril. En tanto que, en Concordia, tuvo lugar una nueva reunión entre las autoridades de la entidad que reúne a los profesionales de la ciudad y las del PAMI.

Al respecto, el responsable provincial de la obra social, el ingeniero Lucas Larraz, aclaró, en diálogo con ElDía desde Cero, que la reunión no fue en reacción a la denuncia, sino que estaba programada con antelación. Mientras que sobre el nuevo acercamiento con el colegio de profesional remarcó: “Siempre estamos dispuestos a que la situación prestacional sea lo mejor posible. Es obvio que Nativus no está dando a los afiliados de Gualeguaychú una respuesta totalmente satisfactoria. La empresa aduce que va armando la prestación de especialistas y que eso le está llevando tiempo”.

Concretamente, al respecto de la posibilidad que el Colegio Médico vuelva a hacerse cargo del Módulo 6, dijo que no depende la UGL 34, “es algo que debe cerrar la gerencia de coordinación de prestaciones médicas de Buenos Aires; nosotros tenemos el rol de controlar y de armar la red prestacional, en este caso particular la intención nuestra es abrir puertas”.

“No estoy en condiciones de afirmar (un posible acuerdo) de ninguna forma. Lo único a lo que me puedo comprometer es a hacer las gestiones. La posibilidad que el Colegio Médico vuelva a la prestación se podría conversar si (el colegio) se arrima de alguna forma a las condiciones de PAMI. No sé si eso será posible, sería mi intención que sí”, adelantó en ElDía desde Cero. Pero aclaró que la obra social implementó el nuevo sistema de contratación para todo el país por igual, por lo que la excepción pretendida en Gualeguaychú sería un norte difícil de concretar.

“El problema es que PAMI no puede estar haciendo excepciones puntuales”, dijo en este sentido Larraz, quien se definió como “un interlocutor” con Nación. Aunque luego dejó la puerta abierta para que la metodología implementada el 1º de mayo de 2017 vuelva a modificarse: “es un sistema muy dinámico, mañana puede cambiar nuevamente porque las condiciones son otras” y se podría definir “un sistema que esté más próximo a lo que quiere el Colegio Médico de Gualeguaychú”.

Por otro lado, sobre la denuncia de los colegiados, aclaró: “No soy un especialista legal, no soy médico, soy ingeniero. Pero estoy especializado en cuestiones administrativas y de procesos. No es que no sea idóneo para manejar este tipo de cosas. Creo que (las denuncias) son fundamentadas. No sé si ese fundamento puede ser calificado como legal o si es que no están cumpliendo con cuestiones administrativas”.

Por último, Larraz desestimó rotundamente la posibilidad de que avance el pedido de subsidio que se realizó desde el Camam para suplir los meses que los afiliados estuvieron sin el servicio. Al respecto, dejó claro que “esa posibilidad no está, porque no es una metodología que utilice el PAMI”, además, “es muy difícil de identificar en el universo total de los jubilados quiénes fueron los afectados realmente y quiénes no, porque otorgarlo a gente que no fue afectada tampoco sería justo”.