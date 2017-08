Detuvieron a un hombre denunciado por encerrar y abusar de su pareja durante 23 años

Una de las hijas del matrimonio decidió terminar con el calvario de su madre, y denunció a su padre ante la Justicia.

El horror y la desesperación han convivido encerrados en una casa durante 23 años en Esperanza, Santa Fe, hasta que finalmente, una mujer tomó coraje, y denunció que su madre fue abusada en reiteradas ocasiones por su padre, y que además, obligada por él, estuvo cautiva en su vivienda desde 1994.

Tras las acusaciones, el hombre quedó detenido por delitos contra la integridad sexual, tenencia de armas y por privación ilegítima de la libertad.

Según contaron fuentes cercanas a la familia, el sujeto mantenía encerrada a la mujer y la amenazaba con diferentes armas para que no se escapara. Además, eso no era todo, ya que durante los años que estuvo prisionera, Estela fue obligada a mantener relaciones sexuales no consentidas, por lo que la víctima tuvo 9 hijos junto a su captor.

Uno de ellos, una mujer, fue la que se animó a contar lo que sucedía en su casa, y ante la policía, el día 26 de julio le puso fin al calvario de su madre.

La fiscal del caso, Laura Urquiza, comentó en diálogo con TN que el día anterior a la denuncia, la víctima “aprovechó que su marido había salido para hacer una compra, y se presentó en la casa de su hija para decirle que tenía mucho miedo”.

“La hija explicó que la denuncia la hacia ella, precisamente porque su madre tenía temor de salir de la casa por las amenazas que le profería el marido y porque además estaba armado”, sostuvo.

Finalmente, la fiscal aseguró que el hombre de 59 años quedó detenido por los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de arma de fuego de guerra.

Por el escándalo, también quedó demorado el papá del sospechoso, quien salió a defender a su hijo con un arma cuando era esposado y retirado del domicilio por la policía.

“Todo lo que denuncia mi cuñada es mentira. Yo los veía como la pareja perfecta”, sostuvo María Elsa Argüello, hermana del supuesto agresor en declaraciones a TN.

“No la entiendo, si ella fue violada durante 23 años, por qué no pidió ayuda antes. Yo nunca vi nada agresivo en la casa de él, porque las veces que he ido, siempre estuve tomando mate con él y ella”, aclaró la señora en una entrevista con TN.

Del mismo modo, contó que el jueves 28 viajó hasta Esperanza y una vez, allí, habló con la víctima: “Le pregunté si había hecho la denuncia y me lo negó, me dijo que nunca haría eso por su marido”. “Johana y Rocío adoraban a su papá, por eso no entiendo de qué están hablando”, agregó.

Por último, defendió a su padre, y explicó que el hombre quedó detenido porque su cuñada dijo que sus suegros eran borrachos y agresivos, y que tenía miedo que ellos la mataran a ella y a sus hijos. “Nosotros antes vivíamos en el campo, y ahí mi papá tenía armas, tenía todos los papeles, se vencieron y ya no se usaron más”, cerró la mujer.