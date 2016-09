Día de la primavera sangriento: alcohol, tiros y un adolescente muerto

Otro de los vecinos aseguró que el descontrol y las fiestas son moneda corriente todos los fines de semana. “Se hacen los viernes, sábados y domingos”, precisó. “Yo tengo cinco hijas y me da mucho miedo por ellas. Para mí el enfrentamiento estaba planeado. Uno de los chicos de 14 o 15 años me pedía que lo dejara estar en mi casa porque decía que lo iban a matar y cuando varios se metieron a mi casa, fue cuando llamé a la policía”, expresó. En tanto, Marcelo, quien vive en las inmediaciones de la quinta, sostuvo que el lugar no estaba habilitado.