Diego Maradona pidió que el fútbol sea gratis y chicaneó a Macri

Diego Maradona reclamó este jueves que la televisación del fútbol argentino mantenga su gratuidad como sucede desde 2009 en medio de las negociaciones con las empresas privadas Turner y Fox para ceder los derechos, al tiempo que instó a los dirigentes a resolver la crisis de AFA porque, sin fútbol, “la gente se va a agarrar a piñas en la calle”.

“El fútbol tiene que ser gratis”, exigió Maradona luego de respaldar la estrategia política del presidente de Boca, Daniel Angelici, y el titular de Barracas Central, Claudio “Chiqui” Tapia para que el programa Fútbol para Todos, en sociedad con el Estado nacional, continúe hasta junio próximo.

“Si a todos los problemas que tiene hoy la gente, le sumamos la ausencia del fútbol, se van a agarrar a piñas en la calle”, dijo Maradona en una nota concedida al canal TyC Sports.

A la espera de su nombramiento como embajador de FIFA, reveló que al presidente suizo Gianni Infantino “no le temblará la mano” para “cortar el fútbol argentino” si no se alcanza un acuerdo interno entre los dirigentes.

“El fútbol argentino se está desangrando. Estamos muy mal, hay clubes quebrados y en la AFA se robaron hasta las mesas. Parece la casa de Los Locos Addams”, ridiculizó.

A su vez, cuando tuvo que elegir el once ideal de la historia de la selección, se acordó del presidente Mauricio Macri con una ironía: “Entre Kempes y Batistuta no sé, no puedo elegir…tengo más dudas que Macri”.