Diversidad: Gualeguaychú lanza un club de empleo para jóvenes trans

Se trata de un proyecto que busca la inserción laboral de jóvenes trans en Gualeguaychú. Desde la Municipalidad empezaron a trabajar en el mes de marzo haciendo un diagnóstico de las condiciones de vida y necesidades de las personas trans.

María José Murillo es una peluquera trans de 35 años y tiene el sueño de abrir su propio negocio. Por eso hace un año se acercó al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (Ministerio de Trabajo) para que la ayudaran con su emprendimiento. A partir de ese contacto la llamaron para ser, junto a Sandra Idalgo, promotora del “Club de empleo” un proyecto pionero que busca la inserción laboral de jóvenes trans en Gualeguaychú.

El programa, que se coordina a través del Ministerio de Trabajo con apoyo del Banco Mundial, propone un acompañamiento y capacitación de personas trans para que puedan buscar y encontrar un empleo o construir un proyecto personal tanto en el sector público como privado.

“Elegimos Gualeguaychú porque la Municipalidad viene trabajando muy bien desde el Área de Género y Diversidad hace tiempo y además la ciudad tiene una historia y vivencias muy vinculadas a la población travesti y trans, por el carnaval, que siempre ha sido un espacio de visibilización”, dijo Violeta Alegre, consultora del Banco Mundial y activista trans que lidera el programa.

Legislación y realidad

Desde la Municipalidad empezaron a trabajar en el mes de marzo haciendo un diagnóstico de las condiciones de vida y necesidades de las personas trans. Esto requiere un trabajo territorial que se hace en conjunto con la Fundación INKA y la organización LGBTI “Me hago cargo”, que se está encargando de la difusión del programa.

“En el diagnóstico nos dimos cuenta que la legislación está muy avanzada pero no tiene un correlato a nivel socio-cultural. Y la urgencia máxima de las personas trans es el trabajo. Todas nos dijeron eso. Incluso en chicas que están ejerciendo la prostitución, ellas mismas lo dicen, no quieren hacer eso toda la vida. Es una sociedad muy conservadora y muchos empleadores no están aún dispuestos a contratar a personas trans. Hay que trabajar mucho la sensibilización”, dijo Lorena Arrozogaray, directora de producción y desarrollo económico de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Se estima que hay unas 40 personas trans viviendo en Gualeguaychú y el primer desafío de este programa es llegar a ellas para convocarlas al “Club de empleo”, una prestación del Ministerio de Trabajo que tiene un carácter flexible, para adaptarse a las necesidades y realidad de las personas que participen.

“Estamos recién empezando la difusión, con Sandra. Nuestro trabajo es comunicarnos con las chicas vía Facebook y después ir a buscarlas a sus casas y a los lugares de encuentro, que muchas veces son locales nocturnos. La situación de las chicas es diversa, algunas están estudiando, otras trabajan en shows artísticos y otras son trabajadoras sexuales, depende también bastante de la edad”, cuenta María José Murillo.

El club es un taller de cuatro meses en el que podrán participar 20 jóvenes de entre 18 y 24 años para que allí encuentren su perfil laboral y armen un proyecto de trabajo pero también de vida. Las personas beneficiarias del programa contarán con un incentivo monetario para solventar los gastos mientras se preparan. (Fuente: Agencia Presentes)