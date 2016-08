D’Onofrio: “Gallardo quedará para siempre en la historia de River”

Juan Simón, ex manager del Xeneize, confirmó que el club prefirió incorporar al ex jugador del Porto en lugar del actual goleador de River. “Estuvo cerca de venir en 2014. Veníamos de la Sudamericana y no podíamos traer una apuesta”, explicó “Alario estuvo cerca de venir en 2014. Veníamos de la Sudamericana y no podíamos …