Duelo de diosas: la interna entre Natalie Pérez Vs Lali Espósito

Tan sorpresivo como explosivo, el cruce entre Lali Espósito y Natalie Pérez sigue dando de qué hablar.

Luego de que Ángela Torres blanqueara que ya no es amiga de la ex de Mariano Martínez, Natalie se metió en la interna de Esperanza mía, la tira donde compartieron las tres elenco y que fue éxito en El Trece, y deslizó que la cantante realiza playback cuando canta.

En una extensa entrevista con Cosmopolitan, Lali habló a fondo sobre la polémica. Al ser consultada sobre si tiene “frenemies”, es decir amigas disfrazadas de enemigas, en relación a Natalie, dijo: “Es que Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella. No sé tanto quién es, ni qué hace. Nunca me llevé mucho en la tira y me pareció raro que dijera eso, porque suelo llevarme bien con todo el mundo. Cuando trabajamos juntas parecía que estaba todo bien, pero después se armó un revuelo por lo que dijo. Trabajo desde chica en este medio y sí creo que existen personas que pueden tirarte buena onda, y cuando te das vuelta, ¡agarrate! Y creo que pasa porque no tienen sus temas resueltos. Entonces se la agarran con gente que no tieen nada que ver”.

¿Qué actitud toma con esas personas? “Yo ignoro los problemas que el resto pueda tener conmigo y sigo con mi energía positiva. Además, si te pasa algo conmigo, decímelo en la cara y lo hablamos. Crecí en este ambiente, me crucé mil veces con esta clase de gente. Pero como me gusta trabajar en paz, cuando tuve un cortocircuito con alguien, entré a su camarín y le pregunté si estaba todo bien, es raro que esté atravesada con alguien”, aseguró.

Luego, agregó: “Los que me conocen de verdad saben que yo no soy una mina bardera. Tengo mis cosas de conchuda, como cualquier mujer, pero no me la agarro con los que me rodean. Honestamente, en el caso de Natalia, habría que preguntarle por qué salió a criticarme, porque cuando trabajamos juntas, jamás me dijo nada. Y , literalmente, cuando siento que hay mala vibra, enfrento las cosas. Soy abierta y me gusta divertirme en el trabajo”.

La periodista le recordó que en medio del cruce con Pérez, publicó en Twitter parte de la letra de su canción Boomerang, que dice “todo en mi camino buscarás quebrar. Tu inseguridad dice la verdad. No tengo que ser lo que quieren ver… Pero en mis acciones está la respuesta y eso te molesta”. ¿Fue un mensaje para ella? “En un punto, sí. Pero también es un mensaje para esa gente que critica por criticar. La canción habla de eso. Entonces le puede caber a ella y a los que hablan por detrás”.

“Igual te repito, no tengo nada contra ella y le deseo lo mejor. Aprendí que frente a estas situaciones no hay que amargarse, porque con el tiempo decanta quién es quién. El motivo de la mala onda del otro decanta. Vos tenés que seguir fiel a tus valores y no amargarte. La educación de uno se nota en tus actos, en cómo te comportás. Jamás voy a salir a responderles a todos los que me critican, solo me angustio cuando eso viene de personas que quiero. A los que hablan por hablar, a los que viven de llevar y traer, hay que ignorarlos”, concluyó… muy picante.