Duelo de diosas: Nicole se suma al Bailando y Pampita deberá puntuarla

El enfrentamiento entre Nicole Neumann (35) y Carolina “Pampita” Ardohain (38) se remonta casi al cambio de milenio, cuando ambas eran las modelos más codiciadas del momento y compartían los cierres de los desfiles más top de la época.

En declaraciones a Los Ángeles de la Mañana, la rubia explicó el origen de la discordia: “Lo único que pasó en la época que hacíamos más pasarela, fue que yo empecé a pedir que traten de ponerla del otro lado porque la situación de la pelea por el final no me gustaba. ¿Si yo metía codazo? No, yo no estoy para eso; dije que la pongan del otro lado porque no tenía ganas de exponerme a eso en la pasarela”.

Flamante incorporación de Bailando 2016, Nicole reflexionó respecto de cómo será el encuentro y el trato con Pampita cuando debute en la pista con la bachata y reciba la crítica de la jurado, en una nota con Nosotros a la Mañana: “No sé cómo me imagino el encuentro. Será factor sorpresa para todos. Todo bien igual”. Minimizando la rivalidad con Pampita, que dio origen al mote de “Mucamita” con el que denominaban a la ex de Benjamín Vicuña, la mujer de Fabián Cubero aseguró: “En realidad nunca tuvimos una pelea (cara a cara). Está todo bien. Calculo que será objetiva (risas)”.

Sin embargo, y a pesar de que instantes antes había recalcado que nunca hubo pelea, Nicole dejó abierta la chance de una reconciliación: “Podría ser una posibilidad para hablar con ella y arreglar las cosas, ¿por qué no? ¡Re! La última vez que nos vimos fue en la gala de Alpi estuvimos en la misma mesa, pero no dialogamos. Ella llegó más tarde y yo al toque me fui. Nos saludamos y todo, pero había un show y ella estaba sentada en la otra punta. Pero nos saludamos, trato cordial”.

Por último, Nicole no descartó que -incluso- pueda nacer una amistad con Pampita mientras soltó una sonrisa pícara: “Todo puede ser. ¿Por qué no?”.

LA PALABRA DE PAMPITA

La jurado de Showmatch suavizó la rivalidad: “No sé por qué piensan que Nicole Neumann es mi enemiga. No tengo nada contra Nicole, no ha pasado nada. Trabajamos hace muchísimos años, ya somos mamás. ¿Por qué nos quieren hacer pelear de vuelta?”. Sin embargo, cuando le recordaron la polémica, Pampita bajó el tono para ocultar su fastidio:”Estamos hablando de cosas que pasaron hace 16 años, ya pasó mucho. Nuestras vidas cambiaron mucho, nuestra cabeza cambió mucho. Me alegro mucho por Nicole que haya aceptado, me parece que va a estar buenísimo. Si la idea es que venga para que sea mi enemiga, ¡qué pena! De mi lado no lo van a conseguir. Yo no soy su amiga pero la recibo como a cualquier participante, con muchas ganas de verla en la pista y deseándole lo mejor, como a todos”.