Duro cruce en vivo entre María Eugenia Vidal y Diego Brancatelli

La Gobernadora de Buenos Aires cruzó al panelista de Intratables al aire. “¿De verdad me hablás de compromiso con la pobreza?”, aseguró la líder de Cambiemos.

En el último día de campaña rumbo a las PASO y tras participar de un acto en Vicente López para acompañar a los precandidatos del oficialismo, María Eugenia Vidal visitó el estudio de Intratables, donde Diego Brancatelli expresó su descontento con el gobierno de Cambiemos.

“Beneficiaron a los que más tienen y ajustaron a los que menos”, resumió el periodista tras señalar los que fueron, a su parecer, los puntos más débiles de la administración de Mauricio Macri. Además, cuestionó a Vidal por vivir en la base militar de Morón, adonde se mudó tras haber recibido una sucesión de amenazas. “No todos podemos vivir en una base militar”, dijo Brancatelli. La Gobernadora le respondió punto por punto.

“Yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio, porque dejaron una bala en mi casa, porque entraron a mi oficina dos policías, porque tuve amenazas con una persona que tenía una granada, porque amenazaron a mi familia más de una vez”, recordó la mandataria. “Me encantaría no tener que vivir ahí y poder vivir en la misma casa que viví toda la vida”, agregó.

Luego, Vidal justificó la eliminación de las retenciones a las mineras al explicar que “se liberaron para poder sostener entre otras cosas el trabajo que estaba peligrando”. “Hoy las mineras pagan por Ganancias siete veces más que lo que dejaban por retenciones”, añadió.

Acerca de la situación de los jubilados, indicó que “se murieron 75 mil esperando que les pagaran los juicios” y que “hoy el que hizo el juicio y el que no está recibiendo lo que le corresponde por derecho”.

Al hablar sobre la realidad social -a raíz de que Brancatelli cuestionara el concepto de ‘Pobreza Cero’ que empleó Cambiemos en la campaña de 2015-, la respuesta de Vidal tomó otro tono. “Me enojo porque hay tanta hipocresía y doble discurso… No querían decir la pobreza que había. No la querían ni mostrar. Les daba vergüenza”, expresó.

“Te desafío a que vayas a un barrio del conurbano y me encuentres una oficina del Estado que atienda a los pobres”, lanzó Vidal. Y continuó: “¿El Estado presente? Presentes los punteros, los narcos, las organizaciones que tercerizaban la política social. ¿Y me hablás de compromiso con la pobreza? ¿De verdad me estás diciendo?”.

“Hay una hipocresía que indigna. Me rompo el alma y el que te jedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie, hace diez años que recorro las villas”, completó Vidal.

Fuente: Infobae