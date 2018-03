Echaron a “Tartu” de “Intrusos”: la palabra del periodista

“Yo no les hacía caso. Por eso entiendo la decisión. Tampoco tenía apoyo de la producción porque muchas veces me enfrenté a ellos por estar en desacuerdo con los temas que trataban, que me parecían siempre los mismos”, contó el periodista, quien varias veces fue advertido por la gerente de programación de América, Liliana Parodi.

En cuanto a su defensa, indicó que el único que lo apoyó fue el conductor: “El único que me bancó fue (Jorge) Rial, que no pudo hacer nada por mí”.

Según indicó Tartu a La Nación, desde el canal “oficialmente” le dijeron que el motivo de su desvinculación fue porque superpuso sus vacaciones con otro integrante del equipo, Damián Rojo. Sin embargo, contundente, el periodista aseguró: “La verdad es que querían limpiarme y, bueno, lo hicieron”.