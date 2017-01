Edgardo Bauza quiere armar una selección local y ¿qué pasa con Higuaín?

La clasificación rumbo a un Mundial pocas veces estuvo tan complicada como en este camino a Rusia 2018.Edgardo Bauza lo tiene claro y se ocupa de eso. Por eso tiene en mente armar un seleccionado local para comenzar a trabajar antes de la próxima ventana de eliminatorias.

“La idea es poder trabajar dos o tres días para que conozcan la forma en la que queremos jugar. Para que, si llegan a ser convocados, tengan una idea sobre lo que pretendemos y la adaptación sea mucho más rápida. Voy a ver a ( Jonathan) Maidana y a (Matías) Caruzzo” , contó el entrenador de la selección.

Aunque sabe que, en un fútbol argentino tan desorganizado, esa puede ser una quimera, comentó: “Quermos intentar trabajar dos o tres días con ellos en alguna semana que se pueda. También dependerá de los equipos que juegan la Libertadores”, dijo el entrenador en declaraciones a TyC Sports.

Otro de los temas recurrentes en los últimos tiempos, es la situación de Gonzalo Higuaín y las críticas permanentes que recibe de parte del público argentino. Al respecto, Bauza contó lo que habló con el atacante de Juventus antes del último partido contra Colombia: “Hablé con Higuaín por el tema, sabíamos que podía haber silbidos si jugaba. Pero si me pongo a pensar en lo que dice la gente no puedo ni siquiera armar el equipo. El estaba tranquilo por eso, sabía que podía pasar. No nos importaba eso. Si no jugó no fue por eso sino por otro motivo. Yo creía que Pratto se podía adaptar mejor al juego de los zagueros colombianos”.

Sobre la posibilidad de continuar contando con el delantero en el equipo, explicó: “Lo más importante es la confianza que le puedo demostrar a Higuaín. Para mí es un jugador importantísimo. No puedo decir si va a jugar contra Chile, porque tengo que evaluar también el partido con Bolivia en otras condiciones. Tenemos 14 jugadores amonestados y alguno se puede quedar afuera. Hay que evaluarlo y no lo tengo definido. Higuaín ya va a tener una jugada o un gol que haga revertir todo lo que se está diciendo”.

Sobre la posición argentina en las eliminatorias (la Argentina ocupa el quinto puesto, el del repechaje), explicó: “El partido importante es Chile, porque si ganamos ese partido nos acomodamos muy bien. Hoy a la mañana estuve viendo los dos últimos partidos que jugó la Argentina con Chile. Con Pizzi están jugando 4-3-3 con mucha presión”.

Sobre Romero. “Si no es titular y no tiene continuidad va a ser difícil que se mantenga en el equipo”.

Sobre Di María. “Necesito dos o tres charlas más con Angelito para ver si se calma”.

Cómo sigue. En la próxima ventana de eliminatorias, la selección recibirá a Chile y visitará a Bolivia.