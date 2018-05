“El país paga por día en intereses, un presupuesto anual de Gualeguaychú”

El excandidato a intendente por Cambiemos Javier Melchiori opinó que la tasa de interés por la posible toma de deuda para reasfaltar las calles es “usuraria” y que “no hay urgencia para endeudar a los gualeguaychuenses”. “La ciudad pagará 7.045 millones de pesos por la deuda del macrismo”, respondieron.

Mónica Farabello

El proyecto de toma de deuda por 40 millones de pesos para el reasfaltado de las calles céntricas desató la polémica. Por un lado Melchiori se manifestó públicamente a través de un video publicado en las redes sociales. Allí aseguraba que no era necesario endeudar a la ciudad durante 5 años, y que la obra podría hacerse en dos años con recursos propios.

En diálogo con ElDía, Melchiori manifestó que no lo movilizó la especulación política, sino una genuina preocupación por que la ciudad no tome una deuda innecesaria y con altos intereses que no son convenientes.

Asimismo, opinó que el intendente Martín Piaggio utiliza bien los fondos públicos, aunque podría profundizar las gestiones para atraer grandes obras a la ciudad.

En cuanto al programa Mi barrio tiene Acceso que alcanzó casi 40 kilómetros de cordón cuneta y badenes, Melchiori dijo que fue un buen paso pero que “siempre se pueden hacer más cosas. Durante estos dos años he hablado puntualmente en cuestiones que me parecieron relevantes, como en este caso. No es necesario endeudarse”, concluyó.

Fuerte cruce y cifras

Desde el piaggismo defendieron la situación financiera actual de la ciudad y resaltaron que “el Municipio tiene un nivel bajísimo de endeudamiento”.

El director de la Editorial de Entre Ríos, José María Blanco, respaldó las decisiones financieras de la Intendencia y aseguró que desde Cambiemos “intentan explicar lo inexplicable” y que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri “el país paga por día de intereses, un presupuesto anual de Gualeguaychú. Es una barbaridad”.

Respecto a estas cifras, Blanco detalló: “Cada gualeguaychuense debe 1417 dólares por la deuda que tomó el gobierno nacional. Esto representa un total de 3188 millones de pesos. En Lebacs debemos 2588 millones de pesos (sólo en la ciudad y al FMI (Fondo Monetario Internacional) cada habitante le debe 550 dólares lo que representa una suma de 1237 millones de pesos. En total la deuda de la ciudad por las decisiones nacionales asciende a 7.013 millones de pesos”.

Con estos números, desde el piaggismo respaldaron la posibilidad de tomar un préstamo para reasfaltar las calles y desligitimaron la crítica de Javier Melchiori.

Aunque desde Cambiemos aseguraron que es imposible comparar las dos situaciones, desde el Municipio manifestaron que el proyecto está siendo evaluado y que hasta el momento no hay ninguna decisión tomada. Mientras tanto, las críticas y las oportunidades políticas en cada escenario son aprovechadas por ambos espacios por igual.