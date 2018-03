Emotivo mensaje de Enrique Sacco a un mes de la muerte de Débora Pérez Volpin

Es una fecha muy especial para la familia de Débora Pérez Volpin al cumplirse un mes de la trágica muerte de la periodista y legisladora porteña.

Enrique Sacco, su pareja desde hacía 6 años, uso sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su gran amor, recordar el tema que los unía y volver a pedir justicia.

“‘The first, my last, my everything’. Nuestra canción favorita. Un mes exactamente. Vamos camino a la verdad. Muchas gracias a todos por el inmenso apoyo”, puso el periodista en Twitter e Instagram, junto a varias fotos en las que aparece con Débora y los hijos que ella tuvo de su matrimonio anterior, y haciendo referencia al hit de Barry White.