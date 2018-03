El emotivo mensaje de Malena a 10 años de la muerte de Guinzburg

La humorista recordó a su papá a través de sus redes sociales. Le mostró al mundo las más tiernas fotos juntos y no dudó en dedicarle conmovedoras palabras.

Es una de las humoristas más queridas por los televidentes argentinos. Sin dudas, su talento está en sus genes. A diez años del fallecimiento de Jorge Guinzburg, su hija, Malena, decidió recordarlo a través de su cuenta de Twitter. La humorista compartió tiernas fotos junto a su papá y le dedicó conmovedoras palabras.

“10 años. No lo puedo creer. De verdad, no lo puedo creer. Cómo duelen las fechas, no más que la muerte, pero duelen. Y más cuando el número es así, redondo, fuerte. Se te extraña mucho. Te extraño mucho”, expresó Malena y agregó: “No creo en eso de que me estás viendo todo el tiempo, no estaría bueno ni para vos ni para mi. Pero me gusta creer que de alguna manera estás presente. Miro al cielo cuando quiero decirte algo. También cuando necesito pedirte”.

Emocionada, Malena expresó cómo vive hoy la falta de su padre (su mayor inspiración). “Antes de subirme a un escenario un poquito de ayuda te mangueo. Creo que me la estás dando. Y también te agradezco. Dije mil veces que quisiera que pudieses ver este momento mío. Sé lo contento y, sobre todo, lo aliviado que estarías”, expresó la comediante y agregó: “Quería escribirte algo, no estoy segura ni por qué ni qué… supongo que la razón es porque me alivia. ¿Te escribo una carta, papá, como si pudieras leerla? ¿Te cuento lo que pasaron estos 10 años, como si fueses Repetto volviendo del exterior?”.

