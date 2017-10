El enojo de Otero, el hijo de la ex de Wagner: “Estuve seis meses preso sin motivos”

“Me hicieron perder el laburo y me escracharon”, afirmó con dolor el hijo de la expareja de Wagner. Fue absuelto luego de estar imputado por el femicidio de Micaela García.

Gabriel Otero habló tras recuperar la libertad. El joven, hijo de la expareja de Sebastián Wagner, fue absuelto esta mañana por el Tribunal de Gualeguay, que lo juzgó por el femicidio de Micaela García. “Pasé seis meses preso, estuve dentro de una casa sin motivos”, afirmó en una entrevista a el Nueve.

“Siento la impotencia de que me hicieron perder el laburo, me escracharon, me quemaron en redes sociales. Hoy se comprobó mi inocencia. Así como mucha gente me ensució, me gustaría que se limpiara mi nombre”, afirmó.

Nota relacionada: Los padres de Micaela, disconformes: “Nos queda la duda sobre Pavón”

El joven, de 21 años, se molestó “No fue como se dijo, que me detuvo la Policía o que me fueron a buscar. Me presenté solo en una rueda de reconocimiento. Siempre con la frente en alto, porque sabía que era inocente”, agregó.

Por otro lado, habló sobre su encuentro con Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela. “Me dijo que lamentaba mucho todo lo que me estaba pasando y todo el proceso que ‘me comí’ por la causa. Yo le dije que lamentaba mucho lo que le había sucedido a la hija”, comentó.

Nota relacionada: Caso Micaela: Wagner fue condenado a prisión perpetua por el femicidio

También se refirió al violador serial que fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual y el femicidio de la joven estudiante. “Era de la pareja de mi mamá. Él no era mi padrastro, a mi papá siempre lo tuve acá al lado mío. Era una relación como con cualquier persona”, dijo y agregó: “Nunca nos contó la verdad; le dimos una oportunidad”.