“Si entraban las dos pelotas de gol que metí, el puntaje era otro”

A la hora de analizar su rendimiento en la derrota ante Lanús, el Apache se lamentó por las ocasiones perdidas; “No me gustó que no hicimos lo que veníamos trabajando”, dijo.

Carlos Tévez se mostró molesto por la actuación de Boca ante Lanús, se lamentó porque el equipo no mostró en la cancha el trabajo que se hizo en la pretemporada y dejó una frase picante sobre su rendimiento: “Estoy en otra posición. No me quiero salvar, pero si entraban las dos pelotas que puse de gol, el puntaje era otro”. Después, le bajó el tono: “El puntaje no me interesa, a mí me interesa ganar”.

“Tuvimos varias situaciones, pero faltó el último toque para el gol, ser un poco más agresivos”, señaló en la charla con los medios tras la derrota 1-0, y pidió “más ganas de hacer un gol”.

“Estoy jugando más de asistidor, me siento cómodo ahí. Si hacíamos los dos goles cambiaba el partido. Lo que no me gustó es que no hicimos lo que veníamos haciendo en los amistosos y eso preocupa un poco. Tenemos que jugar siempre igual y hoy no lo pudimos hacer. Trabajamos una cosa e hicimos otra. No tuvimos coordinación en el trabajo que hacemos bien. No podemos perdonar. Boca no puede perdonar y a Boca no lo perdonan”, agregó.