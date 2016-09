Entrerrianos podrán acceder a viviendas desarrolladas por las Fuerzas Armadas

La posibilidad que entrerrianos accedan a respuestas habitacionales propuestas por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones del Personal de las Fuerzas Armadas fue tratada por el gobernador Gustavo Bordet y el titular del organismo, Fabián Rogel.

Ambos mantuvieron un encuentro ayer en Casa de Gobierno. Los desarrollos habitacionales se ejecutarían en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay.

Al finalizar el encuentro con el gobernador Bordet, el titular del IAF comentó que el Instituto duplicó en el año su expansión en el país y que lanzó dos líneas de crédito. “Hemos puesto en marcha un crédito personal y desde marzo son casi 12.000 personas en todo el país y 1.600 millones de pesos invertidos allí”.

También se refirió a una segunda línea de crédito de 3.000 millones de pesos para un crédito hipotecario al 6 por ciento por todo concepto, a 20 años y ajustable con el incremento salarial puro. Al respecto, precisó que en poco más de mes y medio tiene 1240 carpetas. “Eso significa 1200 viviendas”, adelantó el funcionario.

“Sobre la tercera línea hemos hablado con el gobernador. Si se opera con las empresas que tienen el Ejército, una de ellas es Coviara, que es de la Armada y trabaja con cooperativas. Con ella se ahorra la mano de obra porque no pagan el IVA, y entre los municipios, los gobiernos provinciales y algunas mutuales que tienen terreno. Se abarata el tema del terreno y en mano de obra, se puede hacer en todo el país un proyecto de construcción de vivienda un 30 por ciento menos todavía. Esto es lo que le hemos dicho al gobernador”, comentó Rogel.

CONVENIO

“Tenemos que cumplir con una idea federal y geográfica con las tres Fuerzas, y en Entre Ríos tenemos perspectivas de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay por disponibilidad de terreno. Queremos terminar en 2016 con todo el proceso y le estaré mandando al gobernador una carpeta con el prototipo de vivienda. Esperamos cerrar a fin de año el convenio con Coviara, el mapeo lo tenemos listo y hay que hacer viviendas en todo el país conforme adonde haya asentamiento de gente que se quiere quedar”, precisó después de señalar que al crédito pueden acceder los pasivos y los activos de las Fuerzas.

También estuvo en la agenda tratada, “el proceso de la deuda pública y el desarrollo económica de la provincia. Me debo a uno nace y uno vive, y le he dicho al gobernador que estoy a disposición para interceder en todo lo que los entrerrianos viven un poco mejor. Eso es lo que tenemos que hacer los hombres políticos. Lo demás se define a partir de los procesos políticos electorales que cada partido tienen, pero la idea común de provincia no se puede resignar”, acotó.