El escándalo entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri en su peor momento

“Diganle que me chupe el c…”, le mandó Nazarena a través de una foto al conductor Ángel de Brito y agregó: “Ya tenés de cada animalada que dijo, mi respuesta, mostrásela a ella”, en alusión a Carmen Barbieri que estaba sentada en el living del programa.

La respuesta de la madre de Fede Bal no se hizo esperar y fue contundente: “Yo no hablo mal y no cuento lo que sé de ella y la nenita porque sé que está mal, que todavía nos e recuperó, porque sé que está pasando un mal momento”.

Luego, continuó: “Nazarena no tiembles más, hacete ver. La está pasando mal desde hace tiempo, yo trabajé con ella, le abrí mi casa, le di mi tiempo, me sigo ofreciendo a darle una mano, pero no estás pasando un buen momento. Lo que pongas, que soy esto o aquello, no me importa, pero la estas pasando mal, si tu nene chiquito pregunta cuántos novios tenés, es duro”.