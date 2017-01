Escandaloso cruce entre Julia Mengolini con Fede Bal por Laurita: “La piba no te quiere, man”

Aunque ninguno todavía lo confirmó, Fede Bal y Laurita Fernández están a un paso de admitir que entre ellos existe mucho más que una amistad. Cada uno a su estilo, se prestaron a un juego de desmentidas y coqueteos, pero un mensaje en Twitter que el actor le dedicó elípticamente a la bailarina terminó generando un conflicto con la periodista Julia Mengolini.

“Para enamorarme no necesito tu consentimiento”, twitteó Fede y consiguió que Laurita le diera un “Me gusta” a su mensaje, pero Julia fue más allá y asoció la frase con la denuncia por violencia de género que tiene de su ex Barbie Vélez. “¡Ahora están mezclando malambo con celta! Este Bal es tan confuso que ya parece una apertura del Bailando!”, lanzó, y luego se dirigió a él. “Chicas, no hay NADA de romántico en un freak que te persigue sin importarle tu voluntad, más bien violencia”, escribió, molesta.

Ante el tweet de la periodista, Fede Bal no se quedó callado: “En tu supuesta vasta cultura, ¿no conocías esta canción de Babasónicos? Lamento esa enorme estupidez que te distorsiona la realidad”, twitteó, en alusión a que la frase pertenece al tema Curtis de la banda argentina. “El tema es que lo digas vos… No importa a quien cites”, le recriminó ella. “Tu tweet habla de tu frustración y tu falta de amor. Espero que este año puedas encontrar tranquilidad”, siguió Federico, mensaje que terminó con otro contundente de Mengolini. “En mi vida hay mucho amor. Yo espero que el que se pacifique seas vos. La piba no te quiere, man”, finalizó el tema ella.

¡Mirá el cruce de Fede Bal y Julia Mengolini en Twitter!

Seguir Julia Mengolini @juliamengo Ahora estan mezclando malambo con celta!!!! Este ball es tan confuso que ya parece una apertura del Bailando.



