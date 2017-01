Escrachadas: Las fotos del verano que enfurecieron a las famosas

La verdadera cara de las famosas. Aunque suelen participar de producciones de fotos súper cuidadas (e incluso retocadas), el verano suele ser un momento clave para las famosas locales. Relajadas y de vacaciones, las celebrities se olvidan de las guardias fotográficas y se muestran al natural.

Mirtha, Susana, Marcela Tinayre y Yanina Latorre, entre las víctimas.

El último caso fue el de Yanina Latorre. La panelista se indingó después de que la revista Paparazzi publicara una foto en la que se la puede ver tomando sol en Punta del Este. “Es un horror, mostraron mi mariposa”, se quejó en función al problema de bikini que quedó expuesto.

Latorre se enojó porque publicaron su “mariposa” playera.

“El fotógrafo es un atrevido y un maleducado. Me sacaron una foto muy fea en la que estoy tomando sol en la playa, una foto robada. Estoy muy fea, muy mal, con las piernas abiertas, sentada en una reposera y tomando sol a cara lavada. Tengo una tanguita y se me ve el inicio de la ‘cheicon’. Es innecesaria esa foto, se ve que me odia”, remató en el ciclo radial de Marcelo Polino.

Mirtha junto a su esposo, Daniel Tinayre. Se enojó con Chiche por la publicación.

Pero la indignación de las famosas no es nueva. De hecho, una de las primeras en sufrir la exposición de sus momentos de relajación también en Uruguay fue Mirtha Legrand. Las fotos datan de antes de la muerte de su marido, Daniel Tinayre, en 1994.

¿Quién se animó a desafiar por ese entonces a una de las parejas más poderosas del espectáculo? El periodista Chiche Gelblung, lo que le valió una enemistad de años con la “Chiqui”.

Marcela también sufrió la publicación de sus poco favorecedoras fotos.

Su hija, Marcela, también fue víctima de los fotógrafos, quienes no dudaron en publicar las fotos menos favorecedoras de su cuerpo.

Susana se cansó de que le saquen fotos en La Mary y se mudó a otra mansión.

Otra que padece la atención constante atención de los fotógrafos es Susana Giménez, quien sólo logró terminar con la foto de cada verano haciendo topless en su mansión esteña La Mary al construir otra más lujosa y privada en Laguna Garzón (para conocerla por dentro, hacé click acá).

Verónica Lozano, lejos del glamour que suele mostrar delante de las cámaras de televisión.

Verónica Lozano también se sumó al club, después de que Paparazzi la mostrara con muy poco glamour en la playa.

Lali se enojó con la revista Pronto porque publicaron las fotos junto a su novio.

Y, claro, el último caso es el de Lali Espósito, quien se indignó con la revista Pronto por habler publicado las fotos en las que se la puede ver acaramelada junto a su nuevo novio en una pileta

Fuente: BigBang News