Estremecedor relato de la mujer golpeada por el anestesista en Palermo

Belén Torre contó detalles sobre la agresión del médico Gerardo Belliris. “Me daba patadas, piñas y me decía que me quería matar”, dijo.

“Él me decía que me quería matar”, contó hoy Belén Torres, la chica de 20 años que fue golpeada por un médico anestesista el martes pasado y que se encuentra internada en el Hospital Rivadavia. Torres confirmó que estaba consumiendo drogas con Gerardo Belliris, de 27 años y detenido por el ataque, cuando de repente él comenzó a agredirla.

“Él estaba mal, estaba drogado. Yo pensé que le pasaba algo, entonces yo lo pongo para el costado, porque pensé que le estaba pasando algo. Después me empieza pegar, de la nada me empieza a pegar, fuerte”, contó Torres a TN.

“Yo estaba muy drogada, nunca pensé que me iba a cagar a trompadas como me cagó”, dijo Belén en @arribaarg https://t.co/F33znIVJcu pic.twitter.com/3EWuakSW99 — TN – Todo Noticias (@todonoticias) 2 de febrero de 2017

Contó que se metió en el baño del departamento, pero él la persiguió. “Había sangre por todos lados… Me daba patadas, piñas, puños”. Fue entonces cuando decidió salir del lugar. “Comencé a pedir ayuda, porque él me estaba pegando muy fuerte… Supongo que algún vecino me escuchó… Después no me acuerdo, recuerdo que luego estaba en el hospital”.

La mujer rechazó así la versión de Belliris, quien aseguró que se trató de un ataque involuntario por el efecto de las drogas. “Él me decía que me quería matar. Él me está cagando a palos. Yo estaba igual de drogada que él, y nunca tuve ninguna acción involuntaria. Yo no quería matarlo a él ni pegarle a él”, señaló.

El caso

El hecho ocurrió antes de ayer, cerca de las 7.45, cuando vecinos de un edificio ubicado en Beruti al 4500 llamaron al 911 al escuchar gritos de una mujer provenientes de uno de los departamentos.

Policías de la seccional 23 acudieron al lugar y al encontrar a una mujer herida alertaron al SAME, que cerca de las 8.10 arribó al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Rivadavia, indicó la agencia Télam.

La joven tenía heridas en la cabeza y había consumido estupefacientes. En tanto, el médico también tenía signos de haber consumido drogas. Fue demorado por la policía en su propio departamento y luego fue trasladado a la seccional local. Se espera que esta mañana el acusado declare ante la Justicia.

Para denunciar. Las mujeres víctimas de violencia de género pueden llamar de forma gratuita a la línea 144 que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente: La Nación