Etchevehere timbreó por la reelección de Macri y por sus ganas de ser Gobernador

El PRO llevó a cabo el timbreo en todo el país para comenzar a buscar un segundo mandato para el Presidente. La versión en Paraná tuvo al ministro de Agricultura de la Nación como uno de los protagonistas. Los radicales no fueron parte de la movida.

Aun con un escenario económico difícil, y con una merma en la imagen de la gestión, el PRO puso primera en pos de garantizar un nuevo mandato para Mauricio Macri.

Así surgió del plenario nacional del PRO, en Parque Norte, el viernes pasado, con una receta fundamental para que el objetivo político se plasme en 2019: fortalecer la territorialidad del PRO, en ciernes en todo el país.

En ese marco, se explica el timbreo nacional, práctica que se retomó el mismo sábado en todo el país. El partido, que en Entre Ríos preside desde noviembre el intendente Gustavo Hein, llevó adelante la actividad en la capital provincial mostrando a quien es uno de los candidatos a gobernador, el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere.

Así, el macrismo hace su jugada en la disputa interna que tiene con el radicalismo, partido que desde siempre tiene el nombre de Atilio Benedetti para la Casa Gris.

En Paraná, la recorrida casa por casa incluyó al concejal Emanuel Gainza; al ministro de Agroindustria; al senador nacional Alfredo De Angeli; y al diputado Esteban Vitor.

Lo cierto es que Etchevehere no la tiene fácil para ser el reemplazante de Gustaco Bordet en la Gobernación: según una encuesta realizada por la consultora local “Ricerca”, el actual ministro de Agroindustria nacional es una figura desconocida del mundo de la política para el 59,7 de los encuestados, o sea que de cada diez personas, 6 no lo conocen. En cambio, a sus dos competidores directos en una interna de Cambiemos no les pasa lo mismo: al ministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio lo conocen 7 de cada 10 personas y el nombre del Diputado Nacional Atilio Benedetti es conocido para 8 de cada 10.

Tampoco ayudan sus índices de imagen positiva y negativa: en el primer ítem logró un 9,8% (contra un 24,3% de Benedetti y un 17,5% de Frigerio) y en el otro tiene un 18,4%, 0,9% más que el ministro del Interior y 1,2% más que el Diputado por Cambiemos.

Por las redes sociales, los dirigentes dieron cuenta de la actividad en un video. Fiel al estilo del PRO, cerraron la jornada cantando el feliz cumpleaños a una vecina del Barrio Mariano Moreno.

El ruralista dijo que la intención es “escuchar más que hablar, escuchando cuáles son las necesidades de los vecinos en todos los puntos de la Argentina”.