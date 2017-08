El ex ministro De la Rosa será sometido a juicio “por coacción”

El Juez de Apelaciones rechazó el recurso presentado por la defensa de Ariel De la Rosa y deberá enfrentar el juicio oral. Respecto a los dirigentes de UPCN, a dos de ellos le formularon mal la imputación y la fiscalía debe readecuarla.

Ayer se realizó una audiencia de apelación en el marco de la causa por coacción que se le sigue al ex ministro de Salud de la provincia, Ariel de la Rosa, y dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

Sobre lo sucedido en tribunales, el abogado Marcos Rodríguez Allende, que tiene a su cargo la defensa de los gremialistas, contó que el Juez de Apelaciones, Rafael Cotorruelo, “dijo que los fiscales han cometido un error y el hecho que se les imputó a dos delegados gremiales fue mal redactado, es decir, que la hipótesis leída como imputación fue mal hecha y el juez de garantías de Diamante debió readecuarlo”. Por ese motivo, el magistrado entiende que, readecuando los hechos, se debe nuevamente indagar a los dirigentes de UPCN “por el error de los fiscales. Entonces se les tomará una nueva imputación con las correcciones que marcó el juez”. Este es el caso de Zunilda Suárez y Carina Domínguez.

En relación al ex ministro De la Rosa, Rodríguez Allende manifestó que “el recurso interpuesto por la defensa de De La Rosa fue rechazado. El juez entiende que toda esta discusión debe ser planteada en un juicio oral y público, que es el lugar, con las pruebas que se produzcan y el devenir de las audiencias, el lugar adecuado. Esto significa que se rechaza el recurso a de la rosa y será sometido a ese juicio oral y público”.

Respecto a los hechos ocurridos en la localidad de Diamante el pasado mes de junio, el abogado afirmó: “Acá no ha habido ninguna causa de coacción. Acá hubo una directora de un hospital que no quería acatar la orden de un superior, como era el Ministro; entonces los delegados gremiales, como deben cumplir con su deber, llevan la resolución para notificar a la Directora para que cumpla y eso no es coacción, es hacer cumplir la ley administrativamente y así se demostrará en el debate”. (Fuente: Elonce.com)