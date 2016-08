Ex suegro de Dolche dijo que es imposible que a Maxi lo vieran en su auto porque estaba roto

Jesús Cabrera, alias “el gringo”, el hombre de 53 años que fue señalado como el propietario del Renault 12 en el que habría sido visto por última vez Maximiliano Dolche en la zona del arroyo El Sauce, aseguró que durante el fin de semana en que desapareció el joven, tuvo su auto descompuesto.

“Yo me presenté de forma voluntaria en el Juzgado”, mencionó Cabrera en el inicio de la entrevista, tratando de dejar bien claro que en este hecho se ha visto involucrado por las declaraciones de la familia de Maximiliano Dolche y que su familia “es inocente”.

Jubilado del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Cabrera vive sus días con tranquilidad, salvo el que le tocó el martes 16, cuando algunos miembros de la familia de Dolche lo habrían increpado en su casa para que les dijera dónde estaba Maximiliano.

El hombre muestra una lesión en la mano que no ha podido curar debido a su diabetes, la cual se habría producido a causa de un piedrazo que recibió en la inesperada visita. “Yo les decía que ‘me encantaría poner mi auto para salir a buscarlo’, pero empezaron a tirarme piedras y me traté de atajar”, manifestó.

Un supuesto testigo había advertido a los familiares de Dolche que había visto a Maximiliano el domingo en la zona del arroyo El Sauce, que lo había visto bajar de un Renault 12 gris, y que incluso lo había saludado. Cuando se conoció esto, todas las miradas de la familia apuntaron a Jesús Cabrera, propietario de un vehículo con estas características.

“El auto mío anduvo mal todo el sábado. El domingo ya lo paré, porque llegamos a los tironeos a casa, tenía problemas en los platinos. El lunes me levanté y lo arreglé con repuestos de otro auto que tengo delante de mi casa en deshuso. Estuve esperando que la vinieran a buscar a Milagros (su hija y ex novia de Maximiliano) para ir al campo. Yo quería ir al cementerio, se hicieron las 18.30 y la vinieron a buscar. Recién ahí yo salí para el cementerio. Pero el auto siempre estuvo roto, solo dimos una vueltita”, aclaró.

Sobre las sospechas que dio la familia Dolche de que se había presentado en Tribunales con otro R12 gris que no sería el suyo, Cabrera esbozó una sonrisa y dijo que es el único móvil que tiene para trasladarse. “A ese auto lo olfatearon los perros e incluso vinieron a mi casa y los resultados siempre fueron negativos”, indicó.

A raíz de las declaraciones que realizó Milagros a ElDía, sobre la personalidad de Maximiliano Dolche, Cabrera dijo: “Cuando él estaba bien, era un excelente pibe”. Contó que una de las últimas veces que lo vio fue durante un episodio violento del que estaba siendo víctima su hija en la puerta de la casa. “Me quiso pelear y yo lo quería convencer de que se fuera. Me agarró del pecho y me dijo que no me tenía miedo ni a mí, ni a la Policía, ni a la Justicia”.