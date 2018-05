Exalumnos robaron una escuela dos veces en menos de una semana

Los jóvenes ingresaron por las ventanas de la institución educativa y provocaron serios destrozos

La Escuela Basavilbaso de Concordia fue el blanco de dos robos en menos de una semana, aparentemente perpetrados por exalumnos de la institución. Ambos atracos tuvieron como objetivo el kiosco del establecimiento, y dos de los los presuntos ladrones, de 15 y 20 años, ya fueron detenidos.

Nota relacionada: Un detenido relacionado con el asalto al hombre de 90 años y el robo a la escuela

“La primera vez, cuando fui a la Comisaria a radicar la denuncia, me encontré con la abuela de uno de los sospechosos. Me contó que su nieto había vuelto a la madrugada, después de una noche de ausencia, con dos alfajores de regalo. Así que no hubo dudas” relató Ana Leonor Garat, Directora de la escuela.

Luego de ese robo, el personal arregló la alarma del establecimiento, que estaba fuera de funcionamiento. “Ayer domingo a la tarde sonó la alarma. Los vecinos urgentemente dieron respuesta y asistieron enseguida al lugar. Cuando la Policía entró los chicos salieron corriendo”.

Nota relacionada: Bronca en una escuela por el tercer intento de robo en 2018

En la percusión, los uniformados atraparon a dos de los cinco jóvenes involucrados. “Descubrimos que eran los mismos que la primera vez. Lo más notorio es que se querían llevar garrafas de 10 kilos, que son fáciles de cargar y tienen un buen costo de reventa” concluyó la docente.

Fuente: AHORA