Exhibicionista de Snapchat fue procesada por publicar pornografía infantil

Por esta acusación, Pane -que no quedó detenida, pues la Justicia no considera que exista un peligro de fuga- ya fue procesada: deberá asistir a la UFI N°4 en pocas horas y será defendida por un abogado oficial. La alerta en su contra vino desde el exterior: la foto fue reportada a la Justicia local por la NCMEC, o National Center for Missing & Exploited Children, un organismo establecido por el Congreso estadounidense.