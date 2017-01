Fede Bal reconoció qué sentiría si Laurita Fernández se pone de novia con otro hombre

El histeriqueo entre Federico Bal (27) y Laurita Fernández (26) ante las cámaras de televisión tiene un nuevo y divertido capítulo: en la mañana del viernes 20, el actor de Sálvese quien pueda le dio un móvil a Ángel de Brito para hablar de la temporada en Villa Carlos Paz y sobre sus sentimientos por la rubia, quien se incorporó al panel de Los Ángeles de la Mañana y fue una pieza clave en esta romántica, pícara y picante nota.

Luego de un largo coqueteo mutuo, en el que Fede le volvió a declarar su amor a Laurita, el conductor le hizo una incisiva pregunta al actor que terminó con una sorpresiva respuesta. “¿Qué te pasa si en febrero estás en Villa Carlos Paz y te enterás que Laurita está saliendo con alguien?”, indagó el periodista. Y Bal contestó: “Rompo todo. Rompo toda la casa que alquilé y después pago el depósito que dejé… Si probás con alguien antes de que conmigo, sos un estúpida, Lau. ¡No! Es un chiste. Que no te baje la presión, tranquila”.

De armas tomar, la bailarina no le dejó pasar el comentario y retrucó sin vueltas, generando un picante ida y vuelta:

Laura: -No, pará. Dejame que te ‘panelee’ un poquito porque sos muy cocorito. Vi videos tuyos en los boliches, que te la pasás saliendo. Te copa la fiesta. Así que no me diga que no puedo salir con alguien en febrero.

Fede: -Yo no te dije que no podés salir con alguien en febrero. Dije lo que me pasa a mí, que me vuelvo loco y rompo toda la casa. ¡Nada más! Vos podés hacer lo que quieras, sos libre, sos feliz. Podés elegir para vos lo que vos quieras.

Laurita: -Pero si vos la estás pasando bien, ¿por qué te vas a fijar en lo que yo haga?

Fede: -¿Y vos qué sabés cómo la estoy pasando?

Laurita: -Bueno, yo hablo por lo que veo.

Fede: -Lo único que ves ahí son pleitos en un local de comidas rápidas. Nadie te filma cómo salgo del teatro. Te pasan otras cosas.

Acto seguido, De Brito le pasó la conducción a Laurita para que lo entreviste a Fede, quién rápido de reflejos bromeó: “Lau, paneleame todo”.