Federer venció a Wawrinka y es finalista del Abierto de Australia

El ex número uno rompió el maleficio de las últimas seis semifinales que jugó y perdió. Derrotó a su compatriota por 7-5; 6-2; 1-6; 4-6 y 6-3. Hoy, Nadal y Dimitrov definirán el otro finalista.

Seis finales, cuatro títulos (2004, 2006, 2007 y 2010) y una nueva oportunidad para Roger Federer de ganar un Grand Slam luego de vencer en una semi con todos los condimentos a su compatriota Stan Wawrinka, actual número cuatro del mundo.

Federer dominó el comienzo del partido con la conquista de las dos primeras mangas por 7-5 y 6-2. Incluso parecía que el partido duraría menos que lo esperado porque Wawrinka se mostraba emocionalmente tocado con la derrota en esos parciales, pero el N°4 resurgió con valentía y pasó a dominar la escena, tanto que terminó por nivelar el marcador con el 6-1 y 6-4 del tercer y cuarto set.

Fue entonces el ex N°1 quien se mostró en problemas e incluso estuvo casi siete minutos sin salir a la pista tras pedir atención médica por un problema en una ingle. Había suspenso en la sala. A su regreso, Federer ya no era tan consistente como en el comienzo e incluso dio muestras de cansancio ante un rival que sabe y mucho de manejar la energía y no da por perdida ninguna bola.

Pero claro, Roger es para muchos el más grande de la historia moderna del tenis y vino a demostrarlo. Quería estar en la final. Volver, en realidad, a la definición de Australia a la que no asistía desde 2010, cuando venció a Andy Murray. Luego dijo presente en seis semifinales, todas perdidas: 2011 ante Novak Djokovic, 2012 ante Rafael Nadal, 2013 ante Murray, 2014 ante Nadal y 2016 nuevamente con Djokovic.

Este año es para Federer la prueba de vigencia. Pasó los últimos seis meses fuera de la pista por una lesión. Llegó a Melbourne con la fuerza de su historia pero con las dudas de su presente. Ganó seis partidos y está en la final. Su rival saldrá del duelo que hoy dirimirán Rafael Nadal con Grigor Dimitrov.

Todos sueñan, claro, con que el domingo sean Federer y Nadal los contrincantes. Para la mayoría es la final soñada. “Rafa es mi gran reto, hemos tenido batallas épicas y sería algo fantástico volver a enfrentarnos. Si es en una final aquí será increíble”, dijo el propio ex N°1, quien también sueña con ese partido.

Las hermanas Williams disputarán la final de mujeres

La estadounidense Serena Williams, seis veces campeona en Melbourne Park, se instaló ayer en la final del abierto de Australia, tras vapulear a la croata Mirjana Lucic por 6-2 y 6-1, e irá en busca del título ante su hermana mayor Venus, quien en la otra semifinal eliminó a la norteamericana Coco Vendeweghe por 6-7 (3-7), 6-2 y 6-3.