Flor Peña cumplió con su promesa y ahora se tatuó el otro cachete

Luego de quedar al descubierto en las playas marplatenses por su tatuaje en uno de sus glúteos, ahora la actriz Florencia Peña se tatuó el otro tal como había prometido en una nota. Hasta hace unos días no se conocía esa obra de arte en uno de sus glúteos pero fue fotografiada mientras disfrutaba de la playa con su novio y quedó al descubierto.

Lo cierto es que eso no quedó ahí: la protagonista de “Quiero vivir a tu lado” fue por más y se terminó el dibujo y se tatuó el otro cachete. “Ya falta menos para lucirlo completo con otra cosa en el otro cachete”, anticipó luego de conocerse la primera tinta.

“Mi cola no hay como ocultarla, Me estoy poniendo grande y en algún momento se empieza a cascotear. Este tattoo me realza un poco la cola“, agregó.