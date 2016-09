Francisco de MasterChef bajó 90 kilos: ¡mirá su increíble antes y después!

Francisco Taverna había visitado la redacción de Pronto.com.ar en 2015: gracias a Revista Pronto, había conseguido que un médico le hiciese un bypass gástrico y a fines de ese año, ya llevaba bajados 45 kilos. Aunque los cambios eran notables, no se comparan con los del 2016. Con casi 90 kilos bajados, el ex participante de la segunda edición de MasterChef Argentina luce completamente distinto y le presentó su nuevo look a PRONTO TV. En una entrevista exclusiva desde la redacción, Francisco contó todos los detalles de su proceso para bajar de peso y se animó a hablar de los beneficios que este cambio tuvo no sólo a la hora de cocinar sino también de la conquista. (fuente: Pronto)