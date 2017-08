Fregonese: “Como dijo nuestro Presidente, no está lejos ese país con más transparencia”

La segunda en la lista oficialista de Cambiemos en Entre Ríos habló sobre la reciente visita de Macri a la ciudad, sobre lo que hará su llega el Congreso y criticó la gestión de Bordet, a la que relacionó con el urribarrismo y la corrupción kirchnerista.

Es el segundo nombre en la lista 502 C del frente Cambiemos, justo detrás del larroquense Atilio Benedetti, y en la recta final de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Alicia Fregonese pone todo de si para convencer al electorado entrerriano para que apoye a su propuesta el domingo que viene.

“La verdad que fue realmente una fiesta. Estábamos muy emocionados. Y no solo por el gran apoyo que el Presidente le dio a nuestra lista” afirmó exultante Fregonese en referencia a la visita a Gualeguaychú de Mauricio Macri el sábado pasado.

“La verdad que fue un encuentro muy importante, había mucha gente, y a mí lo que más satisfacción me dio es pensar que existe una luz y que podemos cambiar. No estamos tan lejos de ese país normal, con más transparencia, como dijo nuestro Presidente”, sostuvo en declaraciones a ElDía desde Cero.

La segunda precandidata para la Cámara Baja de la Nación reconoce que en la actualidad muchos la están pasando mal, pero aseguró que con ese tema se “está a punto de dar vuelta la hoja”: “Entendemos que este cambio tan duro había que hacerlo. Y la gente también lo entendió. El Gobierno sabe que hay gente que no la está pasando bien, por eso diseñó mecanismos como para que esta gente pueda atravesar este proceso, que hoy, gracias a Dios, estamos a punto de dar vuelta la hoja”, prometió y agregó: “Necesitamos normalizar la economía para que después puedan empezar a arrancar las PyMEs, las pequeñas empresas, los comercios”.

Sin embargo, la ex coordinadora de educación rural del Ministerio de Educación afirmó que muchas responsabilidades sobre ese tema no derivan de la gestión macrista sino a la falta de gestión por parte del gobernador Bordet. “Gran parte de las empresas entrerrianas son PyMEs, y aun así el gobierno provincial no termina de adherir a la ley de apoyo a las Pymes. También con el tema de los juicios laborales: hoy las empresas chicas no pueden contratar gente porque tienen miedo que les hagan juicio”.

También culpó al gobierno provincial por la excesiva carga impositiva para los entrerrianos, algo que viene desde la administración del ex gobernador Sergio Urribarri: “La carga impositiva provincial es una locura. Hay negocios que dicen no pueden pagar lo que hoy pagan de impuestos. Y por otro lado está el tema de las cargas sociales: no pueden subsistir porque no pueden tener empleados en blanco y tienen que cerrar. Recordemos que durante el gobierno de Urribarri la carga impositiva en Entre Ríos se duplicó”.

Y es precisamente desde la figura del ex gobernador desde donde Fregonese critica a la lista oficialista armada por Gustavo Bordet y que encabeza el ex intendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo.

“Si querés sacar adelante a la Provincia, tenés que combatir la corrupción. Por lo tanto, que los diputados nacionales del justicialismo hayan apoyado a Julio De Vido (ex ministro de Infraestructura durante el kirchnerismo investigado por corrupción) dentro del Congreso quiere decir que no están tan convencidos de combatirla. . Siguen siendo los candidatos del Uribarrismo.”, criticó y enseguida reafirmó su postura: “Nosotros queremos combatir el narcotráfico, y estamos convencidos que Nación y Provincia tienen que trabajar juntos por el bien de los entrerrianos”.

Finalmente, Fregonese se refirió a un tema que afecta a más de 15 jubilados de Gualeguaychú: el conflicto del PAMI y la falta de prestaciones desde hace más de 100 días a los adultos mayores locales.

“El tema PAMI es un tema muy difícil. En la gestión Macri se trabaja para mejorarlo porque es un agujero negro, algo muy problemático, y entendemos que se están haciendo los mejores esfuerzos. Queremos generar algo mejor, porque fueron muchas las cosas que han sido un desastre durante la gestión anterior, y eso estamos trabajando y en eso tiene compromiso el Presidente. La complejidad del PAMI hace que esto no se pueda resolver con facilidad y en el corto plazo”, concluyó.