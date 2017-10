Fueron de compras a Paraguay hace tres semanas y no se sabe nada de ellos

Cesar Miño y Sergio Quintana salieron de Concordia el miércoles 20 de septiembre a bordo de una Peugeot Partner, hacia tierras paraguayas en tour de compras. Están desaparecidos y no hay ningún rastro.

El último contacto establecido por los viajeros, fue cuando ambos aún estaban en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, en la madrugada del jueves 21 de septiembre, buscando “reponer agua para el mate”. Desde esa fecha, no hay contacto ni evidencia de comunicación.

El fiscal a cargo de la causa, Germán Dri señaló que se llevaron a cabo los rastrillajes fluviales a cargo de la Prefectura Naval, en cursos de agua existentes en el trayecto desde el último lugar donde fueron vistos, en Cuatro Bocas en dirección norte hasta Posadas, pero el resultado fue negativo, dijo el fiscal y explicó que “el rastrillaje fue pormenorizado y se llevó a cabo sin dificultades, pero no se encontraron rastros de estas personas, como tampoco del vehículo”, resaltó Dri.

“Las tareas se llevaron a cabo en el norte de Corrientes hasta Posadas en lugares con todo tipo de accidentes geográficos. Hay áreas de aguas superficiales y otras zonas que son profundas y barrancosas en su mayoría son arroyos y lagunas”, explicó el fiscal.

Por otra parte, adelantó que “resta realizar el rastrillaje aéreo que se va a hacer coordinadamente con un rastrillaje terrestre con drones y se va a profundizar en las zonas de difícil acceso, donde, en caso de haber sido un accidente de tránsito, que no pueda observarse a simple vista un vehículo. Para eso, estamos esperando que las condiciones climáticas lo permitan, sobre todo, hacia el norte que estaba complicado y no había permitido hacerlo”.

Dri confirmó que no se hallaron registros de la utilización de las tarjetas de créditos, utilización o activación de los celulares o videos de las cámaras de peajes. “Los informes que hemos recibido de las cámaras de peajes, registros de las tarjetas de créditos que llevaban y de los celulares, no han arrojado nuevos resultados, ya que los últimos registros de los celulares y las tarjetas, son del día anterior a salir de Concordia y no ha habido nuevos datos”, indicó.

Se continúa con la búsqueda de testigos que pudieran haber visto a los dos concordienses desaparecidos en esa zona. “Lo que se va realizando en esta etapa de la investigación, es ir descartando o no, las diferentes hipótesis, como por ejemplo, que haya habido un accidente o un despiste en la zona de río, ya que de acuerdo a los informes de Prefectura, eso no parece posible”,

Dri señaló que “hay otras hipótesis que se investigan y en la que se están produciendo medidas de prueba y en la que se profundizarán, si se descarta la del accidente u otro tipo de hecho, y para lo que interviene el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, con una serie de medidas que por el momento, no se pueden detallar”.