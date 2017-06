Con fuerte impronta política y pedido por “aborto legal” se realizó el #NiUnaMenos

Es la tercera marcha que se lleva a cabo un 3 de junio en la ciudad y todo el país. La convocatoria fue notablemente menor a la del año pasado. Mediante un documento realizado por las organizadoras, se pidió “aborto libre, legal, seguro y gratuito”.

Es la tercera marcha en dos años. Y, más allá de que se logró imponer el tema en los medios de comunicación y en gran parte de la sociedad, los índices empeoran cada vez más. De una muerta cada 30 horas, en la actualidad se pasó a una cada 24 en el país.

En este marco, ayer se llevó a cabo la tercera marcha oficial impulsada por el colectivo Ni una menos y otras organizaciones en cientos de plazas de la Argentina.

En la ciudad, la movilización fue convocada por la Asamblea de Género Gualeguaychú y el Área de Género de la CTA, y acompañada por las áreas de Género, Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Municipalidad, y las Madres de Plaza de Mayo.

Las convocantes fueron acompañadas por no más de 200 personas, lo que denotó una abrupta caída con respecto al año pasado, cuando ese número se superó en tres o cuatro veces al menos.

La columna marchó desde 25 de Mayo y Rocamora hasta la plaza San Martín, donde se leyó un documento de fuerte impronta política, una dura crítica al gobierno nacional, a la Justicia y a la Policía.

¿Por qué se volvió a marchar?

“Porque en lo que va del año hay al menos una mujer o travesti menos por día. Porque siguen muriendo asesinadas mujeres con denuncias hechas y medidas restrictivas. Porque el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte, junto con el femicida. Porque a dos años del primer Ni una menos seguimos sin tener estadísticas oficiales y serias sobre femicidios que permitan el diseño de políticas públicas efectivas a nivel nacional y provincial”, destacaron la primeras líneas del documento leído por cuatro de las organizadoras.

“Porque Micaela García murió por negligencia institucional. Contra el patriarcado dentro del sistema judicial y de la policía. Por capacitación para quienes están encargados de impartir justicia y por la creación de un observatorio de género multidisciplinario dentro de estos ámbitos”, enumeró el documento que, además recordó las muertes de Melina Romero y Araceli Fulles, a quienes “tardaron un mes en encontrarlas”.

Asimismo, las convocantes denunciaron que “en cada rincón de la provincia de Entre Ríos la explotación sexual de las mujeres, la mayoría de ellas pobres y marginadas, se practica con la participación necesaria de la Policía y del dinero”

Los motivos de la protesta de las mujeres –acompañadas por un buen número de hombres– fueron muchos y variados. Las oradoras que leyeron el documento oficial sobre la puerta del ex Cine Palma, junto a la Catedral San José, pidieron por el cumplimiento de la Ley de Parto Humanizado; reclamaron porque “el 80% del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres se va sólo en la construcción de refugios; y porque “el gobierno recorta el presupuesto nacional para erradicar la violencia machista y vacía los programas de asistencia a las víctimas, mientras otorga beneficios a sectores que nada tienen que ver con el pueblo”.

“El año pasado salimos por Belén, presa más de dos años por un aborto (en Tucumán). El derecho a la salud no puede estar por debajo de las persecuciones morales del Estado; se tiene que terminar la hipocresía en el parlamento, necesitamos aborto libre, legal, seguro y gratuito”, expusieron y argumentaron, a metros de la Catedral: “en nuestros cuerpos decidimos nosotras, se debe separar definitivamente la iglesia del Estado”.

Asimismo, citaron el caso de Milagro Sala y señalaron como responsables al “patriarcado encarnado en el poder judicial y en el gobierno”. En esta misma línea, recordaron el caso de “la Pequeña Pe, disfrazada de suicidio; y Ronny, aparecida muerta en una tapera”, víctimas de este sistema.

“En nuestra localidad tenemos al responsable institucional de la liberación del femicida de Micaela García, el juez Carlos Rossi, quien espera el juicio político. Pero Carlos Rossi no es un caso aislado, es parte visibilizada de un sistema judicial machista, desde la comisaría hasta los tribunales, formado dentro de una cultura patriarcal de siglos, que es la verdaderamente responsable y hacia donde debemos apuntar”, gritaron a los cuatro vientos las organizadoras.

“A la violencia de género la vivimos, la respiramos, la padecemos, la contemplamos desde cerca. Esto pasa acá, no allá, en Tucumán. No allá, en buenos aires. No allá, en la rioja. Acá, en entre ríos. Acá, en Gualeguaychú”, cerraron.