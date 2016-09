Furriel habló sobre las escenas de sexo entre Eva de Dominici y Leo Sbaraglia

A sólo cinco meses de confirmar su (sorpresivo) noviazgo, Joaquín Furriel (41) y Eva de Dominici (21) debieron afrontar los primeros rumores de crisis.

¿El motivo? Semanas atrás, comenzó a sonar con fuerza el rumor de que a Joaquín le habían molestado las fuertes escenas de sexo que Eva protagonizó con Leonardo Sbaraglia en la película Sangre en la boca.

En medio de las versiones de crisis, De Dominici publicó una selfie romántica con Furriel para desmentir una separación y ahora el que decidió romper el silencio fue el galán.

Entrevistado por la revista Luz, Joaquín habló a fondo del tema.

- ¿Con Eva cómo estás? Se habló de todo, de crisis, de celos tuyos por sus escenas de sexo en la película Sangre en la boca (con Leonardo Sbaraglia)…

– Estamos muy bien, gracias. Con respecto a la película, entiendo que para muchos es imposible de entenderlo, pero los actores realmente sentimos al cuerpo como una herramienta de trabajo. Obviamente, todo depende del contexto, no es lo mismo un concurso de baile que la narración de una historia. Si me apurás te diría que quizá me pondría mal con el certamen (sonríe), pero cuando se trata de uan película, y más de la calidad de Sangre en la boca, no tengo más que orgullo para aportar.

- ¿Sos un tipo celoso en general?

– No, y además para mí no es ninguna novedad esto de las escenas subidas de tono, yo estuve siete años en pareja con una actriz, la madre de mi hija ni más ni menos (N de la R: Paola Krum). Creo que está buenísimo compartir la profesión. Se genera una linda sensación de acompañamiento, de respeto por el camino de cada uno. Y por sus búsquedas. Cuando hay amor verdadero, el encuentro es genial.