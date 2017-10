Fútbol infantil: Se jugó un encuentro amistoso en el Gualeyán

Ayer se realizó un encuentro amistoso de fútbol 5 en la cancha del Gualeyán, con la presencia de equipos de diferentes barrios de la ciudad, que compartieron un muy grato momento.

Participaron del torneo equipos de los barrios Zuppichini, Anhelado Sueño, Vicoer de Rioja, Molinos de Viento y los Toritos de Gualeyán, jugando en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

El encuentro contó con la colaboración de la gente del CIC con un vacunatorio móvil, que durante todo el desarrollo de la jornada realizaron diferentes actividades preventivas de salud, enseñaron hábitos de alimentación saludable y realizaron diferentes controles a los chicos.

En Sub 13 salió campeón Los Toritos de Gualeyán, en Sub 15 el título se lo llevó el Barrio Zuppichini y en Sub 17 se impusieron Los Toritos de Gualeyán, en una jornada muy atractiva para los chicos y para quienes trabajan desinteresadamente enseñando fútbol y otras actividades en los distintos barrios.