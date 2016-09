Gianinna y la aparición de Santiago, el joven que podría ser hijo de Diego

La sorpresiva reaparición en los medios de Santiago Lara, un joven platense de 15 años que quiere saber si Diego Armando Maradona es su padre, tal como le aseguró la madre a su padrastro antes de morir en 2005, volvió a poner en el centro de atención al Diez y su familia.

Y en la tarde del jueves, luego de que el menor y su padre del corazón le concedieran una entrevista a Infama, en la que hablaron del deseo de poder conocer la verdad (ADN mediante), algunos asociaron un par de tweets de Gianinna Maradona con el tema de la hipotética sexta paternidad de su padre.

Gianinna Maradona @gianmaradona “El dolor x momentos se hace casi insoportable pero lo q no t mata te hace implacable”

Gianinna Maradona @gianmaradona “Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso, el amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día”#Respirar

En diálogo con Ciudad.com, Gianinna aclaró el motivo de sus mensajes y se mantuvo al margen de opinar sobre la aparición de Santiago.

-¿Queríamos saber si los tweets que pusiste tienen alguna relación con la aparición del joven que dice que podría ser hijo de tu padre?

-Los tweets son de Respirar, un tema de la cantante española Bebe, y desde ayer estoy jodiendo con su CD nuevo. No están dedicados a nadie en especial. Yo soy súper directa cuando quiero decir algo, lo digo con nombre y apellido.

-¿Cómo tomaste la aparición de Santiago Lara? Según contó, su madre, Natalia Garat, antes de morir reveló que es fruto de una relación que tu padre habría mantenido con ella.

-No voy a opinar de ese tema. Sobre mis tweets me hago cargo yo, sobre mi hijo me hago cargo yo y de las cosas que dice la gente, no. No vi tele, lo sé porque lo ví enTwitter y porque la gente me arroba, pero la verdad no voy a opinar nada de ese tema.

-Cambiando de tema, ¿cómo está la relación con tu papá? ¿Pudiste hablar con él después de su regreso a Dubai? ¿Te felicitó por la presentación de tu colección de ropa?

-Sí, hablé con él, pero no te voy contar la charla que tuvimos. Es algo privado.