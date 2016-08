Gianinna Maradona presentó su marca: “Me quiero desprender del apellido”

Cualquier parecido con la realidad, ¡es pura coincidencia! Gianinna Maradona crea una marca y la llama Catarsis, y la presenta con un desfile en el Hotel Sheraton en la noche del martes 30, ¡a menos de una semana del reencuentro de su papá, Diego Maradona, con Diego Junior! Pero… no quiere hablar. Y asegura que una cosa -la fecha del desfile- no está relacionada con la otra -la reconciliación-. “Hace veinte días que lo vengo organizando, no tiene nada que ver -aseguró la mamá de Benjamín Agüero en diálogo con la prensa-. Nunca me colgué del apellido, y menos lo voy a hacer ahora, que me quiero desprender”.