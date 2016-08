Otro golpe contra un paredón: esta vez le tocó a Facundo Curuchet

Durante el encuentro entre Independiente Rivadavia y Brown (PM), el delantero Facundo Curuchet chocó contra un muro perimetral en una jugada desafortunada y tuvo que ser retirado en ambulancia. Por suerte, el ex Colón está fuera de peligro.

“Tiré el centro y el defensor justo me puso el cuerpo y me caí contra el paredón. Por suerte, me di cuenta y me cubrí a tiempo, pero me pegó en la cintura y se me durmieron las piernas. Me asusté. El paredón está cerca de los límites de la cancha. Ya me hice el estudio y no fue tanto”, declaró Curuchet.

El partido continuó con normalidad y la parcialidad local derrotó 1-0 al conjunto mendocino gracias al tanto de Tobías Figueroa, a los tres minutos del segundo tiempo.